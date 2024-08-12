Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Найголовніше за цей день. Провів Ставку. Була доповідь Головкома Сирського. Щодо фронту і всіх ключових оборонних напрямків. А також щодо операції в Курській області – генерал Сирський доповів, що контролюються близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області. Це, зокрема, райони, із яких російська армія завдавала ударів по нашій Сумщині. Станом на сьогодні й від 1 червня це вже майже 2100 обстрілів території Сумської області. Тому наші операції – це суто безпекове питання для України, звільнення прикордоння від російських військових. Я дякую всім нашим солдатам, сержантам та офіцерам за сміливість та за результативність дій. Звичайно, я хочу окремо подякувати кожному нашому підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нас, для України. Це принципово для нас – повернути всіх наших людей із російського полону. І сьогодні на Ставці доручено структурам, які займаються обмінами, – а це ГУР, СБУ та МВС, – максимально активно комунікувати з рідними українських полонених. Прозоро пояснювати їм, як формуються списки на обмін, кого реально повернути зараз. Загалом доручено представити чітку стратегію повернення наших людей із російського полону. На наступній Ставці має бути відповідна доповідь. Я дуже розраховую також, що міністр оборони та всі наші, українські, дипломати будуть максимально активно працювати з партнерами щодо далекобійності для України – нам потрібні відповідні дозволи від партнерів на застосування далекобійної зброї. Це те, що може значно наблизити справедливе завершення цієї війни, а також врятувати тисячі життів українців від російського терору. Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там, звідки вони завдають своїх ударів. Російські військові аеродроми, російську логістику. Ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати. На наступній Ставці міністр оборони України та представники дипломатичної служби повинні представити відповідний перелік кроків щодо далекобійності. Була сьогодні на Ставці й доповідь урядовців щодо наших економічних можливостей, нашого виробництва. Ми маємо так діяти, щоб наше, українське, виробництво попри все отримувало необхідну підтримку. Уряду доручено збільшити частку українського виробництва в державних закупівлях, і це мають бути довгострокові контракти – на 5-10 років. Обовʼязково зробимо.

І ще кілька речей.

Провів сьогодні зустріч із делегацією Сенату США. Сенатори Грем та Блюменталь – вони представляють обидві партії. Я подякував Америці за підтримку нашого захисту, і дуже важливо, щоб українці та американці в цьому нашому захисті нормального життя та свободи людей були справді переможцями. Ми обговорили, що конкретно потрібно, щоб завершити цю війну і завершити її справедливо. Детально пояснив нашу потребу в далекобійності.

Сьогодні ж провів нараду з нашими міжнародниками – МЗС, Офіс. Детально спланували зустрічі та перемовини на другу половину серпня та вересень. Ми знаємо, як додати сили Україні та що може допомогти нам у досягненні справедливості.

Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа «Курська» – символічний початок його правління; зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов’язково мир забезпечимо.

Я дякую всім, хто нам допомагає! Слава всім, хто воює, хто працює заради України!

Слава Україні!