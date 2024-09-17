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Цінуємо значний внесок Ісландії у створення міжнародних механізмів для притягнення до відповідальності за злочини Росії в Україні – Ігор Жовква

18 вересня 2024 року - 10:53

Цінуємо значний внесок Ісландії у створення міжнародних механізмів для притягнення до відповідальності за злочини Росії в Україні – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів відеоконференцію з новопризначеним зовнішньополітичним радником Премʼєр-міністра Ісландії Андрі Лютерссоном.

Ігор Жовква подякував Ісландії за допомогу, надану Україні в період повномасштабного російського вторгнення. Окремо він акцентував на важливості ефективної реалізації двосторонньої безпекової угоди та відзначив зусилля зі створення спеціального трибуналу та міжнародного Реєстру збитків.

«Цінуємо значний внесок Ісландії у створення міжнародних механізмів для притягнення до відповідальності за злочини Росії в Україні», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква та Андрі Лютерссон обговорили міжнародні зусилля для реалізації Формули миру й узгодили дії для залучення більшої кількості країн Глобального Півдня.

Серед тем розмови також – співпраця в межах міжнародних ініціатив, передусім у форматі Україна – Північна Європа.

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