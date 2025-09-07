Цьогорічний Саміт перших леді та джентльменів буде присвячений доступності, якості й технологічності освіти

У Києві у вересні відбудеться п’ятий Саміт перших леді та джентльменів. Про це повідомили перша леді України Олена Зеленська, перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час спільної пресконференції.

Дружина Президента зазначила, що тема цьогорічного Саміту – «Освіта, що моделює світ», її невід’ємною частиною є інновації та технології. Участь у заході візьмуть перші леді та джентльмени, нобелівські лауреати, міністри освіти, експерти, представники ІТ-компаній і вчителі з різних країн.

У перший день відбудеться презентація дослідження про освітній процес у 14 країнах, обговорення та вечірній захід «Гала-присвята вчителям». У другий день – панельні дискусії про доступ до освіти, впровадження інновацій та роль освіти в побудові міцного миру. Гості Саміту проведуть відкриті лекції у 12 університетах у різних областях України, музеях, дитячих закладах і школах.

«Тема освіти як засадничої речі для будь-якого суспільства близька всім. Якщо в нас свої особливості організації освітнього процесу, пов’язані з війною, то в інших країнах є інші виклики. Це рівний доступ до освіти, неможливість здобути якісну освіту тощо. Цього року в нас особливі гості – це вчителі. Ми пишаємося, що змогли організувати так, щоб до нас приїхали вчителі з різних куточків світу поділитися своїм досвідом, надихнути нас», – зауважила Олена Зеленська.

Оксен Лісовий зазначив, що країни мають різні виклики в забезпеченні якісної освіти, але є спільна проблема – старіння професії та падіння її престижу.

«Молодь погано йде в цю професію не тільки в Україні. Оплата праці вчителів – середня й нижча не тільки в Україні, на жаль. І ми працюємо над тим, щоб вирішити цю проблему тут якнайшвидше, попри війну. Однак це глобальна тенденція. Є тенденція зменшення престижу вчителя, знецінення вчительської професії. Про все це нам треба говорити, бо в цьому є великий ризик для розвитку світу загалом», – наголосив міністр освіти.

Михайло Федоров розповів, що на Саміт приїдуть представники ІТ-компаній, зокрема Google і Cisco, та анонсував укладення партнерств і запуск нових проєктів.

«Наше завдання не відсторонювати дітей від технологій та інновацій, а знайти їм місце. Допомогти вчителям пройти цей шлях, усій системі освіти. Через 5, 10, 15 років наш світ буде виглядати вже по-іншому – з'являться ті технології, які сьогодні тільки починають розвиватися», – зазначив перший віцепрем’єр-міністр.

Саміт перших леді та джентльменів – це міжнародна платформа, яку Україна започаткувала у 2021 році і яка вже об’єднала учасників із понад 40 країн світу. Мета самітів – спільний пошук відповідей, обмін досвідом і новаціями в подоланні гуманітарних викликів. Зокрема, за цей час завдяки підтримці перших леді та джентльменів вдалося зібрати кошти для України, започаткувати пряме медичне партнерство між українськими та іноземними клініками.