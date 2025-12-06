Володимир Зеленський відзначив представників місцевого самоврядування, які підтримують стійкість країни та Сил оборони України в час війни

У День місцевого самоврядування Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення державними нагородами керівників та працівників місцевих органів влади.

Зокрема, за вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, самовіддане виконання службового обов’язку в умовах воєнного стану орденом «За заслуги» I ступеня нагороджений Миргородський міський голова Сергій Соломаха.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня відзначений Новоборівський селищний голова (Житомирщина) Григорій Рудюк. Після початку повномасштабної війни ініціював створення добровольчого формування територіальної громади. Займається волонтерською діяльністю – допомагає воїнам та ВПО.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначені:

Головна спеціалістка управління Херсонської міської ради Ганна Азегова (посмертно). Під час окупації Херсона російські загарбники примушували її до співпраці, але Ганна Азегова не зрадила Україну. Після звільнення міста продовжила працювати в міськраді, підтримувала дітей та допомагала правоохоронцям викривати колаборантів. 27 січня 2023 року, повертаючись додому, загинула від поранень внаслідок ворожого артобстрілу.

Начальник комунального закладу «Лиманський центр безпеки громадян» (Донеччина) Олександр Борисов. Допомагає гарантувати безпеку жителям Лиманської громади, особисто виїжджає до постраждалих від обстрілів та бойових дій районів, організовує рятувальні операції та евакуацію.

Голова Черкаської районної ради Олександр Василенко. Забезпечує роботу райради та стабільну діяльність підпорядкованих комунальних підприємств. Ресурси місцевого бюджету спрямовуються на системну допомогу Силам оборони.

Староста Семенівської міської ради (Чернігівщина) Костянтин Вейкша. Забезпечує життєдіяльність кількох підпорядкованих прикордонних сіл, що перебувають під постійними обстрілами. Людям надають усі необхідні продукти харчування, ліки, засоби гігієни, які староста доправляє сам. Організовує евакуацію в більш безпечні місця.

Ясінянський селищний голова Андрій Делятинчук (Закарпаття). Активно взаємодіє з благодійними фондами Франції, Чехії та Німеччини для надання медикаментів, швидких, продуктів, обладнання для укриттів на потреби ВПО та ЗСУ. Особисто їздить у зону бойових дій, працює з сім’ями загиблих і поранених захисників.

Перший заступник голови Київської обласної ради, а з травня 2023 року виконувач обов’язків голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський. Активно підтримує ЗСУ постачанням техніки, обладнання та гуманітарної допомоги. У березні 2022-го займався евакуацією населення та гуманітарними питаннями під час бойових дій на Київщині. Розвиває міжнародні зв’язки регіону. В органах місцевого самоврядування – понад 15 років (депутат обласної ради трьох скликань).

Магдалинівський селищний голова (Дніпровщина) Володимир Дробітько. З початку повномасштабної війни за його ініціативи виділено кошти на потреби 35 військових частин ЗСУ. Ініціював проєкти «Громадський бюджет» та «Шкільний громадський бюджет». Покращує якість і доступність місцевих медичних послуг.

Аджамська сільська голова (Кіровоградщина) Тетяна Зайченко. З лютого 2022 року постійно шукає можливості допомагати ЗСУ з місцевого бюджету. Опікується родинами військових і загиблих захисників, а також сприяє ремонту освітніх і медичних закладів, відновленню укриттів і закупівлі шкільних автобусів.

Великолучківський сільський голова (Закарпаття) Василь Коштура. Надав вагому допомогу з облаштування інженерних захисних споруд на території Донецької області, необхідних для стримування та відсічі збройній агресії РФ проти України.

Робітник Злинської сільської ради (Кіровоградщина) Олександр Кулик. Допомагав облаштовувати інженерні захисні споруди на Донеччині, необхідні захисникам України для відбиття російської агресії.

Перший заступник начальника Костянтинівської міської військової адміністрації (Донеччина) Володимир Маслов. Попри небезпеку здійснює виїзди до Костянтинівки для фіксації пошкоджень будинків. Доставляє паливо для заправки генераторів на пункти незламності, щоб жителі громади, які залишаються в місті, могли набрати воду й мали телефонний зв’язок.

Драбівська селищна голова Золотоніського району (Черкащина) Світлана Орел. З 2022 року селище надає значні суми на підтримку ЗСУ, зокрема субвенції держбюджету. Драбів спрямував гуманітарні місії в постраждалі регіони – на Київщину, Чернігівщину, Харківщину та Донеччину.

Маршалок Підкарпатського воєводства Владислав Ортиль. Один із польських регіональних лідерів, які послідовно підтримують Україну. Активно розвиває транскордонну співпрацю, адвокатує інтереси України на міжнародному рівні, зміцнює контакти між містами та громадами двох країн. Організував масштабні гуманітарні програми для переселенців з України, логістичну координацію допомоги, реабілітаційні програми для українських військових.

Начальниця Борозенської сільської військової адміністрації (Херсонщина) Альона Охрімовська. У громаді триває відновлення після значних руйнувань. Завдяки співпраці з меценатами вдалося отримати матеріали та обладнання для налагодження водопостачання. З місцевого бюджету надають кошти на соціальну підтримку ветеранів війни, воїнів і членів їхніх сімей.

Депутат Хустської районної ради (Закарпаття) Назарій Павлій. Організовує роботу пунктів прийому та влаштування ВПО, направляє гуманітарну допомогу. Проводить благодійні ярмарки, організовує придбання допомоги для військових.

Городоцький сільський голова (Рівненщина) Сергій Поліщук. Цього року громада виділила субвенцію на допомогу Силам оборони, передала захисникам 144 квадрокоптери та п’ять автомобілів. З ініціативи Сергія Поліщука з початку повномасштабної війни громада постійно виділяє кошти на територіальну оборону й захист населення.

Директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради Андрій Ребров. Особисто брав участь у виїздах до пацієнтів у прифронтових населених пунктах під обстрілами. Під час виконання службових обов’язків зазнав важкого поранення.

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик. Приділяє значну увагу співпраці з місцевими органами влади та закордонними партнерами для відновлення регіону. Оптимізує медичні заклади й розвиває індустріальні парки, щоб залучати інвесторів.

Великокучурівський сільський голова (Буковина) Василь Тодеренчук. З початку повномасштабного російського вторгнення громада постійно виділяє кошти на потреби оборони та підтримку ВПО. У громаді працюють дитячі будинки сімейного типу, які приймають дітей ВПО.

Водій автотранспортних засобів місцевої пожежної команди с. Костобобрів Семенівської міської ради (Чернігівщина) Василь Шестак. Забезпечує ліквідацію пожеж, які виникають у прикордонних населених пунктах Семенівської громади внаслідок постійних обстрілів з боку ворога, рятує життя жителів прикордонних сіл, їхні домівки та майно.

Староста Юрівського старостинського округу Макарівської селищної ради (Київщина) Валерій Шурда. Сприяв створенню тимчасового прихистку для людей, які виїжджали з окупованих територій, та організовував евакуацію. Активно займається волонтерством: допомагає воїнам, організовує збори коштів та бере участь у виготовленні маскувальних сіток.

Орденом «За мужність» ІІ ступеня відзначений Харківський міський голова Ігор Терехов. Постійно особисто приїздить на місця російських влучань. Попри атаки на об’єкти енергетичної системи в місті забезпечена підготовка до проходження опалювального сезону цієї зими. Ігор Терехов забезпечив стійкість Харкова завдяки згуртованості людей, ефективності взаємодії місцевої влади з ОВА й урядом, а також міжнародній підтримці, що важливо для повоєнного відновлення.

Президент нагородив орденами «За мужність» III ступеня:

Водія пожежно-рятувального підрозділу Новгород-Сіверської міської ради (Чернігівщина) Олександра Котова. Після обстрілів села Грем’яч забезпечував ліквідацію пожеж, брав участь у порятунку людей, вивезенні речей та евакуації, відновленні пошкодженого майна та інфраструктури.

Заступника міського голови Ворожбянської міської ради (Сумщина) Дмитра Опришка. З лютого 2022 року очолює місцеве добровольче формування. Протягом цього року підрозділ під його командуванням брав активну участь у боротьбі з ворожими дронами. Брав участь в обладнанні спостережних постів, створенні мобільних вогневих груп та наданні допомоги ЗСУ.

Орденом княгині Ольги ІІ ступеня відзначена сільська голова Біленьківської сільської ради (Запоріжжя) Світлана Зачепило. Сприяла створенню пожежної команди у громаді. Завдяки співпраці Світлани Зачепило й Запорізької ОВА в селі збудували підземну школу з протирадіаційним укриттям.

Орденами княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджені:

Сільська голова Ямполя (Сумщина) Ольга Губар. Організаторка добровільного воєнізованого формування у 2022 році, яке згодом перейшло у Шосткинську ТрО й дотепер захищає Україну. Від початку повномасштабного російського вторгнення постійно організовує підтримку підрозділів Сил оборони, рідних загиблих захисників і ветеранів.

Голова Запорізької обласної ради Олена Жук. З перших днів повномасштабної війни організувала спільну роботу депутатів, волонтерів, громадських організацій, комунальників, бізнесу й силових структур для зміцнення обороноздатності області. Налагодила активну співпрацю з понад 90 благодійними фондами, колегами з інших регіонів. Активно сприяла евакуації з зон бойових дій.

Президентка Європейського комітету регіонів Ката Тютто. Приділяє велику увагу підтримці України, сприяє тому, щоб у політичних заявах ЄКР звучало засудження вторгнення РФ, викрадення міських голів, а також підтримка євроінтеграційних кроків України та ініціатив щодо відбудови.

Орденом Данила Галицького відзначений міський голова Чорноморська (Одещина) Василь Гуляєв. Забезпечує функціонування міста та швидке відновлення зруйнованих житлових та інфраструктурних об’єктів після російських обстрілів. Чорноморськ активно надає допомогу ЗСУ.

Медаллю «За працю і звитягу» нагороджені:

Заступник Кропивницького міського голови Олександр Вергун. Організував роботу з будівництва захисних споруд електропідстанцій області, відновлення пошкоджених об’єктів енергетики. Сприяв будівництву лінії оборони у прифронтових та прикордонних районах. Співпрацює з волонтерськими та благодійними організаціями у відновленні техніки для фронту.

Директор комунального підприємства «Південно-Західна» міста Хмельницького Олег Зярко. Від початку повномасштабної російської агресії активно допомагає воїнам. Неодноразово брав участь у ліквідації наслідків ракетних і дронових ударів на Харківщині, Херсонщині, Донеччині та в Чернігові. Очолював будівельні бригади, які зводили фортифікації на Донеччині.

Також Глава держави присвоїв почесні звання:

«Заслужений вчитель України» – вчительці фізики Львівської гімназії «Престиж» Галині Коваль. Педагогиня з багаторічним стажем та високим рівнем професійної майстерності. Вчителька, яка забезпечила досягнення значних результатів у навчанні та вихованні молоді.

«Заслужений економіст України» – першій заступниці Івано-Франківського міського голови Вікторії Сусаніній. Впровадила сучасні механізми планування й ефективного використання бюджету, підвищення фінансової спроможності міської громади. Розвиває стратегічні програми соціально-економічного розвитку та стабільності фінансової політики.

«Заслужений діяч мистецтв України» – директорці департаменту культури Луцької міської ради Тетяні Гнатів. Авторка та режисерка багатьох культурно-мистецьких проєктів, зокрема концептуально нового – «Ніч у Луцькому замку». Ініціаторка та розробниця креативних просторів, благодійних мистецьких проєктів, що посилюють національну єдність та підтримують ЗСУ.

«Заслужений працівник культури України» – начальниці управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Світлані Козелко. Організовує благодійні концерти та ініціативи на підтримку ЗСУ. Зокрема, на зібрані кошти придбала сім квадрокоптерів, 11 FPV-дронів, вісім зарядних станцій та вісім сонячних панелей для захисників. Сприяла створенню патріотичних алей та об'єктів у місті.

«Заслужений працівник сфери послуг України» – директору комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» Андрію Солодусі. Після 24 лютого 2022 року залишився на робочому місці та забезпечує роботу підприємства, що обслуговує 545 будинків, а саме підприємство надає роботу майже тисячі працівників. Андрій Солодуха бере участь у ліквідації наслідків російських ракетних обстрілів. Постійно доправляє необхідну допомогу у прифронтові міста.