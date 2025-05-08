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Core Group офіційно підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України

9 травня 2025 року - 14:46

Core Group офіційно підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України

У День Європи міжнародна коаліція 39 держав (Core Group) офіційно підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.

Засідання Core Group відбулося у Львові за участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Високої представниці Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каї Каллас, єврокомісара Майкла Макграта, представників Ради Європи та міністрів закордонних справ держав – учасниць Core Group.

Захід модерувала заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра, яка координувала юридичну роботу щодо створення cпецтрибуналу.

Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе звернулися до учасників заходу у відеоформаті.

«Ми всі розуміємо, що попереду багато роботи – і політичної, і юридичної. Ми всі розуміємо, наскільки складно привести воєнних злочинців до зали суду. Але ми вже обрали цей шлях. Росія буде притягнута до відповідальності за цю війну. Це моральний обов’язок Європи й кожного у світі, хто цінує людське життя», – наголосив Глава держави.

Понад два роки юридичні команди держав – учасниць Core Group працювали над усуненням прогалини в міжнародному праві щодо відповідальності за злочин агресії проти України. У результаті скоординованої роботи були підготовлені проєкти установчих документів, необхідних для створення спеціального трибуналу.

Наступним кроком стане засідання Комітету міністрів Ради Європи, що відбудеться 13–14 травня в Люксембурзі. На ньому розпочнеться формальний процес створення спеціального трибуналу.

За результатами сьогоднішньої зустрічі ухвалено підсумкову Спільну заяву («Львівська заява»).

Спільна заява зустрічі міністрів закордонних справ щодо завершення роботи Коаліції держав зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України - pdf - 415.67 kb
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