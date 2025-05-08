У День Європи міжнародна коаліція 39 держав (Core Group) офіційно підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.

Засідання Core Group відбулося у Львові за участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Високої представниці Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каї Каллас, єврокомісара Майкла Макграта, представників Ради Європи та міністрів закордонних справ держав – учасниць Core Group.

Захід модерувала заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра, яка координувала юридичну роботу щодо створення cпецтрибуналу.

Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе звернулися до учасників заходу у відеоформаті.

«Ми всі розуміємо, що попереду багато роботи – і політичної, і юридичної. Ми всі розуміємо, наскільки складно привести воєнних злочинців до зали суду. Але ми вже обрали цей шлях. Росія буде притягнута до відповідальності за цю війну. Це моральний обов’язок Європи й кожного у світі, хто цінує людське життя», – наголосив Глава держави.

Понад два роки юридичні команди держав – учасниць Core Group працювали над усуненням прогалини в міжнародному праві щодо відповідальності за злочин агресії проти України. У результаті скоординованої роботи були підготовлені проєкти установчих документів, необхідних для створення спеціального трибуналу.

Наступним кроком стане засідання Комітету міністрів Ради Європи, що відбудеться 13–14 травня в Люксембурзі. На ньому розпочнеться формальний процес створення спеціального трибуналу.

За результатами сьогоднішньої зустрічі ухвалено підсумкову Спільну заяву («Львівська заява»).