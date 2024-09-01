Далекобійність є ключем для завершення цієї війни – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні знов Росія по-звірячому вдарила по Харкову. Станом на цей час – майже п’ятдесят постраждалих. Усім надається необхідна допомога. Рятувальники продовжують розбирати завали, була інформація про людей під завалами. Звичайні цивільні об’єкти: торговельний центр, Палац спорту, міська забудова. Кожен такий удар по Харкову, по інших наших містах і селах доводить правильність нашої тактики зокрема в Курській області – ми маємо витискати війну додому, звідки її принесли в Україну. І не лише в прикордонні райони Росії. Держава-терорист повинна відчути, що таке війна. Ми працюємо, щоб якнайбільше російських військових обʼєктів, російської логістики, критичних обʼєктів їхньої воєнної економіки – щоб усе це опинилось у зоні доступу для нашої зброї. Зараз це забезпечують наші дрони, і я дякую всім в Україні, хто працює для розробки та виробництва дронів. А також усім, хто працює заради нашої ракетної програми. І всій зовнішньополітичній команді нашої держави, яка переконує партнерів, що далекобійність є ключем для завершення цієї війни. Своїми дронами й ракетами ми здатні виконати частину завдань. Але реальний мир, реальне завершення цієї війни – це комплексне завдання. І щоб примусити Росію до миру, щоб від брехливої риторики про переговори вони перейшли до кроків, щоб завершити війну, щоб очистити нашу землю від окупації та окупантів – потрібні й дієві інструменти. Я знаю, що цими днями й тижнями наші друзі у світі – і журналісти, які поширюють правду про цю війну, і значна частина лідерів держав, громадських лідерів, політиків – говорять, як важливо для наближення миру й порятунку життів мати дозволи на далекобійні удари та відповідні далекобійні ракети і снаряди. І це залежить від Президента Байдена, від Прем’єр-міністра Стармера, Президента Макрона, канцлера Шольца та інших. Я дякую всім, хто переконує світ бути сильним і врешті перемогти російський терор. Жодна російська ракета, жоден російський удар не повинні залишитись без справедливої відповіді – відповіді зброєю, санкціями, правильною політикою та економічною підтримкою для України й відповіді правосуддя щодо Росії.

Сьогодні я підписав кілька нових санкційних рішень – санкції РНБО. Майже 150 суб’єктів – юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло – на війну. І завдання для всіх представників України – робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими. І сьогодні ж була доповідь Головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок. Про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта. А також був звіт і щодо операції в Курській області – кожен день забезпечує нам поповнення «обмінного фонду». Я дякую кожному нашому підрозділу за це!

І ще одне. Хочу подякувати рятувальникам, які працюють саме на Харківщині, – усьому колективу ДСНС України в Харківській області. І особливо – Юрій Сірий, Едуард Соколов, Сергій Білоус, Олександр Чєлак, Володимир Михайличенко. І також сьогодні відзначу Микиту Іванюка – капітана поліції, що працює на Харківщині, та Олега Шеремета – фельдшера «екстренки», які проявили себе в допомозі нашим людям. Дякую вам та всім вашим колегам! Дякую кожному, хто з Україною!

Слава Україні!