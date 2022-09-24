Давати людям надію на майбутнє та відчуття поваги – ось навіщо перша леді України створила фундацію – виступ Президента на презентації Фундації Олени Зеленської

Дорогі друзі!

Пані та панове!

Олено!

Хоч я й не разом з вами зараз, але знаю, що наша єдність не переривається ані на хвилину. У цій єдності – найголовніша наша сила, яка допомагає нам досягти будь-яких результатів. І найважливіший результат – у тому, що ми змогли дати надійний захист свободі.

Знаєте, на дуже коротке запитання «Що таке свобода?» неможливо дати вичерпну коротку відповідь. Це одне з тих запитань, на які люди даватимуть нові й нові відповіді стільки, скільки житиме людство. Але є один елемент, без якого не буде повною жодна відповідь на запитання про сутність свободи. Цей елемент – повага до людини. До людини будь-якого віку, майнового статусу, віросповідання, кольору шкіри, гендеру.

Повага – це те, на чому базується вільне суспільство.

Повага – це джерело демократії.

Повага – це те, чого навчає своїх дітей кожен мудрий батько, кожна мудра мати.

Повага має чіткі прояви в житті будь-якої країни. Це освіта. Це медицина. Це допомога тим, хто опинився у складній життєвій ситуації та не може самостійно забезпечити себе й дітей. Це інституції, які дають справедливість. Це культурні інституції, які зберігають спадщину кожної спільноти, кожного народу та всього людства. Коли все це працює, коли повага відчувається, то будь-яка людина може насолоджуватися свободою.

Тому насправді не є сюрпризом, коли ворог свободи знищує саме таку інфраструктуру поваги. Все, що дає гуманітарний добробут.

Дві з половиною тисячі освітніх обʼєктів в Україні знищили російські удари. Це школи, університети, освітні клуби тощо. Понад тисячу медичних обʼєктів зруйновано російськими ракетами та обстрілами. Десятки тисяч звичайних житлових будинків просто спалені. Мільйони людей стали вимушеними переселенцями.

Росія спричинила в Україні гуманітарну катастрофу, бо ненавидить свободу. І тому світ почув і підтримав наш заклик до обʼєднання. Світ бачить, що атакує Росія і що захищає Україна. Ми захищаємо свободу, захищаємо людей і робимо все, щоб якнайбільше друзів свободи по всьому світу могли зробити свій внесок у цю боротьбу.

Ось чому перша леді України створила цю фундацію – Фундацію Олени Зеленської. Вона обрала саме гуманітарний напрямок, і в цьому напрямку – колосальні виклики. Відновлювати зруйноване, допомагати тим, хто потребує захисту, давати надію на майбутнє, і давати людям відчуття, що їх поважають.

Це надзвичайно гідна справа, і я закликаю всіх вас приєднуватися – людей, компанії, фонди.

Україна вміє бути вдячною!

Дякую всім, хто нас підтримує!

Дякую всім, хто підтримує Фундацію Олени Зеленської!

Дякую, друзі свободи!

Слава Україні!