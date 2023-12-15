Дбати про наших воїнів, про всіх наших людей – це обов’язково на всіх рівнях влади – Звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні знаходжусь у Львові. Вранці був на Марсовому полі Личаківського кладовища, ушанував наших полеглих воїнів. Наших героїв, яких Україна буде пам’ятати завжди – кожне наступне покоління. Вільної України.

Зараз – у Львівській політехніці. Провів Конгрес, засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Разом з урядовцями – були і Прем’єр-міністр, міністри. Голова Верховної Ради. Голова Офісу. Багато питань – різні аспекти взаємодії центральної влади з громадами. Дуже важливо, щоб уряд був у постійній комунікації з місцевим самоврядуванням і щоб керівники у громадах розуміли, яка зараз ситуація, чим живе вся наша країна, наскільки важливо бути повністю зосередженими на обороні та допомозі людям. Дбати про наших воїнів, дбати про всіх наших людей – це обов’язково на всіх рівнях влади. І у владі на місцях також.

Я хочу сьогодні подякувати всім працівникам ДСНС України, які протягом цього тижня так само, як і протягом усіх тижнів війни, кожного дня допомагають рятувати життя, допомагають людям після російських обстрілів. Одеса… Сержант Артем Кейга, сержант Руслан Куруч, капітан Орест Павловський. Херсонщина… Сержант Анатолій Скотенянц, сержант Володимир Кушнірук, капітан Владислав Пилипенко. Київ… Робота в місцях падіння уламків ракет. Головний майстер-сержант Сергій Савенко, капітан Дмитро Галицький, майор Любов Кірнос. Я дякую вам та всім вашим колегам!

На Конгресі сьогодні голова Служби безпеки України доповів про затримання в Одесі, у Херсонській області, у Дніпрі колаборантів. Про інші операції Служби. Міністр внутрішніх справ доповів щодо трагедії в Закарпатті. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Голова обласної адміністрації доповів деталі.

І ще одне.

Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами, щоб єдність у захисті України збереглася. І у Європі, і з Америкою, і з усіма іншими у світі, хто підтримує нас, підтримує державу та міжнародне право. Наступні тижні будуть теж активними в нашій зовнішній політиці, і вже почали планувати активність на січень. Зробимо все можливе, щоб Україна була сильною і щоб у наступному році ми всі могли бути впевненими – впевненими і в оборонній підтримці, і в макрофіні, і в політичній підтримці. Дякую всім, хто допомагає!

І будь ласка, дбайте про людей. Дбайте про Україну.

Слава Україні!