Декларація cаміту «Україна – Південно-Східна Європа»

Ми, Президент Вйоса Османі, Президент Мая Санду, Президент Яков Мілатович, Президент Стево Пендаровський, Президент Александр Вучич, Президент Володимир Зеленський, Прем'єр-міністр Еді Рама, Голова Ради міністрів Боряна Крішто, Прем'єр-міністр Ніколай Денков, Прем'єр-міністр Андрей Пленкович, Прем'єр-міністр Йон-Марчел Чолаку, зібралися в Тирані 28 лютого 2024 року та ухвалили таку декларацію:

1. Неспровокована військова агресія Росії проти України залишається найбільшою загрозою для європейської безпеки та міжнародного миру. Цей акт агресії є неприйнятним, він є грубим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, і злочином проти українського народу.

2. Ми підтвердили нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік і залишаємося відданими наданню Україні необхідної підтримки для перемоги над російською агресією стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру відповідно до Статуту ООН і на основі Української формули миру.

3. Ми закликаємо всю міжнародну спільноту рішуче посилити підтримку України в її триваючій боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність.

4. Ми рішуче засуджуємо наміри Російської Федерації провести президентські вибори на тимчасово окупованих територіях України, що є кричущим порушенням міжнародного права. Ми наголошуємо на незаконному характері майбутніх виборів в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також на окупованих Росією територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

5. Під час сьогоднішніх дискусій у Тирані ми підтвердили нашу солідарність з Україною та її народом у героїчному захисті своєї свободи та наших спільних цінностей і висловили готовність брати участь у реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського, яка відповідає цілям і принципам Статуту ООН, та взяти участь в інавгураційному саміті миру, забезпечивши якомога ширшу міжнародну участь у цьому процесі.

6. Ми переконані, що повномасштабна агресивна війна Росії проти України продемонструвала критичну необхідність та вирішальне значення об'єднаної та сильної Європи, здатної протистояти глобальним викликам заради миру та процвітання наших народів. Ми підкреслили, що наші країни об'єднують спільні європейські цінності та бачення їх подальшого розвитку в межа об'єднаної Європи.

7. Ми підтвердили нашу рішучість активізувати спільні зусилля для забезпечення подальшого прогресу та взаємної підтримки наших країн на шляху до членства регіону Західних Балкан, України, Республіки Молдова та Грузії у Європейському Союзі.

8. Ми повністю підтримуємо право України обирати власні безпекові домовленості. Країни – члени НАТО та країни-аспіранти схвалюють кроки, зроблені на шляху до її майбутнього членства в НАТО, і підтримують Україну в її прагненні стати членом Альянсу щойно це дозволять безпекові умови.

9. Ми підкреслили нашу тверду відданість притягненню до відповідальності осіб, відповідальних за злочин агресії, злочини проти людяності та інші жорстокі злочини за міжнародним правом, скоєні у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному або міжнародному рівні, зокрема через роботу Офісу Генерального прокурора України та Міжнародного кримінального суду з метою забезпечення повного й справедливого розслідування звинувачень у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах незалежними, ефективними й надійними правовими механізмами.

10. Ми домовилися співпрацювати та зосередити наші зусилля на поверненні незаконно та нелегально депортованих та примусово переміщених українських дітей.

11. Ми зобов'язуємося посилити наші спільні зусилля в боротьбі з дезінформацією, включно з фейковими наративами про війну, і залишатися відданими боротьбі з гібридною війною та викликами кібербезпеці, сприяючи стабільності та безпеці міжнародної спільноти.

12. Сьогодні в Тирані ми підтвердили нашу солідарність і підтримку України, висловили наше зобов'язання брати участь у повоєнному відновленні та реконструкції України, щоб дати можливість українському народу відбудувати свою країну, залучаючи всіх відповідних партнерів, включно з приватними компаніями та міжнародними фінансовими установами, з метою забезпечення фінансової підтримки, інвестицій та знань, необхідних для забезпечення процвітаючого майбутнього для України. Ми підкреслюємо важливість розмінування в більш широкому контексті відновлення України як вирішального початкового кроку на шляху до безпечного повернення людей і відновлення економічної та сільськогосподарської діяльності.

Ми, друзі України, підтверджуємо наше тверде переконання, що лише об'єднавшись, ми зможемо відновити справедливий мир, стабільність і процвітання на Європейському континенті.