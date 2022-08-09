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Деокупація Криму та інших тимчасово окупованих територій України має перебувати на порядку денному всіх цивілізованих країн світу – Ігор Жовква

10 серпня 2022 року - 20:01

Деокупація Криму та інших тимчасово окупованих територій України має перебувати на порядку денному всіх цивілізованих країн світу – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів онлайн-зустріч з радником із національної безпеки та зовнішніх зносин Прем’єр-міністра Королівства Бельгія Пітером Мурсом.

Ігор Жовква подякував Бельгії та особисто Прем’єр-міністру Александру Де Кроо за вагому військову, фінансову та гуманітарну допомогу, яку Україна отримує з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, а також за надання прихистку тисячам українців, які були змушені покинути свої домівки.

«Бельгія не лише підтримує запровадження найжорсткіших санкцій проти Росії – вона є однією з ключових рушійних сил цього процесу на Європейському континенті», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

На особливу повагу заслуговує готовність Королівства Бельгія прийняти на лікування десятки поранених українських військових.

Сторони окремо торкнулися участі Бельгії у другому саміті міжнародної Кримської платформи.

«Деокупація АР Крим та всіх тимчасово окупованих територій України має перебувати на порядку денному всіх цивілізованих країн світу», – зауважив Ігор Жовква.

Від імені Президента він поновив запрошення Прем’єр-міністру Бельгії Александру Де Кроо здійснити візит в Україну.

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