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Держава-агресорка РФ не братиме участі в інавгураційному Глобальному саміті миру – Андрій Єрмак в ефірі телемарафону «Єдині новини»

3 травня 2024 року - 08:40

Україна очікує, що в Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня, візьмуть участь лідери країн з усіх континентів світу, які поважають міжнародне право та принципи Статуту ООН.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Він наголосив, що основна ідея Глобального саміту миру – повернення до принципів міжнародного права, які можуть захистити будь-яку країну від дій агресорів. Саме такий підхід має домінувати в міжнародних відносинах.

«Потрібно повернути справедливий мир на українську землю, повернути повагу до міжнародного права, до Статуту Організації Об'єднаних Націй. І, безумовно, – консолідація відповідальних країн щодо подальшої підтримки України та щодо того, що всі ці країни сьогодні зацікавлені в тому, щоб війна припинилася», – зауважив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента зазначив, що поняття справедливого миру – це не лише припинення війни, а й відновлення територіальної цілісності й суверенітету, повернення всіх українських полонених і незаконно депортованих дітей.

«Для України важливо, щоб на Глобальному саміті миру була присутня максимальна кількість країн. Тому залучені всі: і уряд, і парламент, і Офіс Президента – усі працюють, щоб світ говорив про Саміт миру і закликав лідерів брати в ньому участь», – наголосив Андрій Єрмак.

За його словами, зокрема, дуже важлива участь Китаю. Тому дипломати на всіх рівнях працюють, щоб представники цієї країни долучилися до Глобального саміту миру.

Окремо керівник Офісу Президента наголосив: держава-агресорка РФ участі в першому Саміті миру не братиме. Це принципова позиція України.

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