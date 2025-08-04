Держава буде й надалі підтримувати наші міста, наші громади східної частини України – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні – Харків, Харківщина, дуже сильні наші люди. Спочатку – бойові бригади. Вовчанський напрямок – 57-ма бригада, далі – позиції 92-ї окремої штурмової бригади. Дуже ефективні бригади – я дякую вам, воїни, за кожного знищеного окупанта. Відзначив хлопців державними нагородами. В обох бригадах дуже відверто поговорили. І про те, як уже працюють важливі рішення, які були ухвалені, зокрема, про пряме фінансування для бригад – передусім фінансування на дрони. Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам так само дати можливості самостійно, за своїми потребами, за своїм вибором купувати також пікапи, інші необхідні засоби. На жаль, досі багато юридичних складнощів, бюрократії. Ми будемо все спрощувати й давати більше можливостей нашим бригадам. Завтра я збираю Ставку, ми обговоримо там усе, що сьогодні почули від наших військових. Плюс розвиток контрактів в армії – щоб контракти можна було розширити, зокрема на основі досвіду контрактів 18–24. Уже я говорив з очільником області, з очільником міста про додаткову фінансову підтримку для бригад на Харківщині, які виконують бойові завдання. Це те, про що ми говорили з хлопцями сьогодні в 57-й бригаді. Звісно, є речі, які залишимо непублічними, те, про що говорили з комбатами, але теж спробуємо все це реалізувати. Важливо, що в Харкові сьогодні поспілкувалися з нашими громадами, з представниками бізнесу, шкіл, вишів – я вдячний усім за роботу в Харкові, заради Харкова та всієї нашої України. Держава буде й надалі підтримувати наші міста, наші громади Східної частини України. Зокрема, це стосується спеціальних умов для бізнесу на прифронтових і прикордонних територіях – щоб зберегти робочі місця та зберегти наше українське виробництво. Багато нюансів. Ми обговорили вже з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, і очікую на доповідь про програму дій для прикордонних територій.

І ще одне, особливе.

Тут, у Харкові, бачились сьогодні з хлопцями й дівчатами – дуже юними, але вони вже знають, чого хочуть, якими хочуть бути та що їхній вибір – це Україна, незалежна Україна. Ми всі виборюємо одне – незалежність для України, і це битва, яку ще належить виграти – усім разом, усім українцям, всім українкам. Абсолютно впевнений, що ми це зробимо – Україна завжди буде незалежною, завжди буде сильною. Саме такою, як наші люди. Дякую вам, люди!

Слава Україні!