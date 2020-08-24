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Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у людей зросли доходи – Президент

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Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у людей зросли доходи – Президент

В умовах ринкової економіки держава не може встановлювати ціни на продукти харчування, але збільшує мінімальну заробітну плату, щоб у громадян зросли доходи, заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ у Тернопільській області.

Відповідаючи на запитання журналістів, Глава держави зазначив, що деякі експерти розповідають, буцімто збільшення мінімальної зарплати є великою помилкою.

«Але звичайні люди, які живуть в Україні і які в більшості є платниками податків, вони радіють… Що стосується мінімальної зарплати, то п'ять тисяч – це нічого. Ми збільшили, на скільки змогли, з 1 вересня. З 1 січня вона буде шість тисяч, а з 1 липня чи серпня – шість з половиною тисяч гривень», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що громадяни відчують збільшення рівня мінімальної зарплати, оскільки від неї індексуються посадові оклади бюджетників.

Глава держави також зазначив, що на ціни на продукти впливає багато чинників, серед іншого – погодні умови, обсяг урожаю, баланс експорту та імпорту, курс валюти тощо.

«Що стосується зменшення цін, то в нас ринкова економіка. Держава не може «ламати» ціни та підприємства», – сказав Володимир Зеленський.

Після брифінгу Президент підійшов до журналістки, яка поцікавилася в нього, чи знає він ціни на продукти, та сказав, що любить і завжди купує гречаний хліб, і знає, що він коштує 15 грн.

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