Державі потрібна освіта, щоб виховувати конкурентоспроможних фахівців – Президент

Стратегію розвитку освіти і науки та захисту прав ветеранів обговорили на нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського. У зустрічі взяли участь керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, заступники керівника Офісу Президента Юлія Соколовська та Роман Машовець, керівник Апарату Офісу Президента Олексій Дніпров.

На нараді йшлося про реалізацію проекту «Нова українська школа», який має забезпечити успішне майбутнє для кожної дитини. Зокрема, пропонується підвищити якість освіти, соціальний статус педагога шляхом збільшення заробітної плати, створити інклюзивне середовище та продовжити цифровізацію навчального процесу.

Крім того, обговорили питання модернізації професійної та професійно-технічної освіти. У межах втілення цього проекту заплановано реконструкцію наявних та відкриття нових центрів профосвіти, підвищення престижу педагогів та учнів, а також посилення взаємодії з роботодавцями.

Також важливим є створення рівних і прозорих умов розвитку фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих. Планується спростити вимоги до ліцензування закладів освіти та запровадити прозорі механізми вступу до вишів.

Окремої уваги потребує підвищення конкурентоспроможності дослідницької інфраструктури, яка забезпечує проведення наукових досліджень на високому рівні. Держава має сприяти розробці та впровадженню конкурентоспроможних наукових інновацій, а також високотехнологічної продукції.

«Державі потрібна нова якість менеджменту. Нам треба знайти формат, як студенти могли б отримувати знання і досвід, щоб Україна могла виховати прошарок сильних, конкурентоспроможних фахівців, серед них – і сильного менеджменту», – сказав Володимир Зеленський.

Під час наради обговорили й розвиток соціального захисту та адаптації ветеранів. Передбачено створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни, надання медичних і психологічних послуг ветеранам та державна підтримка їхнього бізнесу.

З метою зменшення корупційних ризиків буде створено систему інформаційних сервісів «е-Ветеран», за допомогою якої ветерани зможуть отримувати необхідні адміністративні послуги.

Йшлося також про надання правових та освітніх послуг ветеранам, сприяння їхній професійній адаптації. Пропонується створити Український ветеранський фонд, який забезпечуватиме соціальний захист ветеранів, їхніх сімей, а також родин загиблих.

Крім того, обговорено впровадження Державної цільової соціальної програми.