Державні підприємства повинні мати державні замовлення – Президент під час поїздки на Херсонщину

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що держпідприємства повинні мати державну підтримку й замовлення. Про це він заявив у Херсоні під час відвідання державного заводу «Палада» ДК «Укроборонпром».

Спілкуючись з Володимиром Зеленським, генеральний директор підприємства Валерій Маломан і колектив заводу акцентували увагу Глави держави на тому, що попри те, що підприємство державне, воно майже не має держзамовлень і самостійно шукає покупців продукції. Водночас у світі такі виробництва мають підтримку з боку держави – крім замовлень, надаються пільгові чи довготермінові кредити, компенсації вартості конструкторських робіт тощо. Це важливо для підприємств із довготерміновим циклом виготовлення продукції. Віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський зазначив, що необхідно змінювати наявну практику.

Володимир Зеленський погодився з тим, що такі заходи для подібних підприємств потрібні.

«Все, що дозволить підтримати підприємства та забезпечити роботою людей, – ми підтримуємо», – сказав він.

Питання забезпечення заводу замовленнями Президент обговорив із заступником міністра оборони Олександром Миронюком у телефонній розмові. Було погоджено, що до кінця місяця «Палада» підготує пакет документів для оформлення замовлення трьох причалів, і вже у вересні контракт буде підписано.

Також працівники звернули увагу Глави держави на брак фахівців для таких заводів, як «Палада», та організацію їхньої професійної освіти чи створення відповідної програми підготовки.

«Освіта в Україні недостатньо якісна, щоб виховувати працівників для таких заводів, як наш. Чи можна створити програму, щоб ми знали, що українці можуть отримати хорошу, якісну, сучасну освіту, щоб ми знали, що забезпечені працівниками на майбутнє? Бо розвиток заводу – це добре, але завод без людей не працюватиме», – зазначили представники підприємства.

«Ми знаємо про цю проблему й готуємо програму покращення професійно-технічної освіти. Це надзвичайно важлива для нас галузь, яка допоможе Україні стати конкурентоспроможною», – відповів Володимир Зеленський.

«Палада» – високоорганізоване підприємство, яке посідає провідне місце не лише серед докобудівних заводів. Воно має систему забезпечення всіма видами енергоносіїв, незалежну виробничо-технічну базу.

Сьогодні завод будує різні за призначенням та вантажопідйомністю доки – від монолітних залізобетонних вантажопідйомністю 400 тонн до композитних вантажопідйомністю понад 30 тис. тонн, чимало з яких є унікальними.

Понад 90 доків, споруджених на підприємстві, крім України, успішно працюють у різних державах: Азербайджані, Японії, В’єтнамі, Південній Кореї, Фінляндії, Болгарії, Хорватії, Туреччині, Алжирі, Нігерії тощо. Покупців приваблює ретельне дотримання заводом термінів здачі продукції та висока якість робіт.