Діджиталізація є ефективним прикладом боротьби з корупцією на різних рівнях – Президент України

Діджиталізація є однією з пріоритетних реформ в Україні та має на меті ефективну боротьбу з корупцією на різних рівнях. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами й експертним середовищем Стенфордського університету.

«Діджиталізація – це одна з пріоритетних реформ в Україні, яка йде дуже вдало, потужно, швидко. Результат цієї реформи – це перемога над будь-якою середньою, дрібною корупцією у державі», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що в Україні вже розпочалася реалізація програми paperless, яка передбачає цифровізацію державних послуг на всіх рівнях. Також одним із важливих завдань є цифровізація роботи уряду, парламенту та Офісу Президента, і ці рішення вже ухвалені, зазначив Володимир Зеленський.