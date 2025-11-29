Дипломатичні перспективи та двостороння співпраця: Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Ірландії

Україна та Ірландія затвердили дорожню карту партнерства щонайменше на наступні п’ять років. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Мікхолом Мартіном.

Глава держави наголосив: цей перший офіційний візит Президента України до Ірландії з часу встановлення дипломатичних відносин відбувається в один із найбільш складних і водночас оптимістичних моментів. За словами Володимира Зеленського, зараз найбільше, ніж будь-коли, є шанс завершити війну.

«Якраз тут, в Ірландії, сьогодні вранці зібралася наша делегація, яка була на зустрічах у США з командою Президента Сполучених Штатів. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були доопрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати – з того, що я бачив», – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що США роблять серйозні кроки, щоб закінчити війну, і спільне завдання всіх у Європі – дійсно завершити війну, а не отримати паузу в бойових діях.

«Потрібен достойний мир, і щоб це дійсно відбулося, на стороні миру мають бути справді всі. Всі у Європі та всі нації, які мир цінують. Ірландія – країна нейтральна, але точно не байдужа країна. Ми вдячні. Ви допомагаєте нам, і ми цінуємо це», – наголосив Володимир Зеленський.

Мікхол Мартін запевнив, що Ірландія і надалі підтримуватиме Україну, та відзначив, що обидва народи мають спільні цінності, серед яких – свобода, демократія та право робити вибір.

«Ми б усі хотіли, щоб ваш візит сюди був за інших, більш щасливих обставин. Ми сподіваємося, що знову вітатимемо вас, коли мир настане в Україні. Ви дуже заслуговуєте на це», – зазначив Прем’єр-міністр.

Під час зустрічі Президент поінформував тішока та його команду про перемовини й наявні перспективи. Окрема увага – двосторонньому порядку денному. Володимир Зеленський і Мікхол Мартін затвердили дорожню карту партнерства між країнами щонайменше на наступні п’ять років. Сьогодні ж Ірландія оголосила про енергетичну допомогу на 25 млн євро, нелетальну військовому допомогу на 100 млн євро та про новий пакет гуманітарної підтримки.

Крім того, обговорили шлях України до членства у Європейському Союзі, важливість збереження санкційного тиску на Росію, позицію щодо заморожених російських активів та необхідність притягнення Росії до відповідальності.

«Зараз триває робота на континенті для створення трибуналу, який зможе покарати Росію за злочин агресії та за всі воєнні злочини. Я прошу вас активніше брати участь у спільних зусиллях для юридичної відповідальності Росії та її спільників», – акцентував Володимир Зеленський.