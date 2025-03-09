Дипломатія буде сильною тільки на сильних фронтових позиціях – звернення Президента

Бажаю здоров’я, українці, українки!

Кілька речей за сьогодні. Доповідь Головкома Сирського – фронт, основні напрямки на Донеччині та Курська операція. Я хочу подякувати усім нашим підрозділам, які стійко та попри все знищують окупанта, відбивають штурми й захищають наші позиції. Дипломатія буде сильною тільки на сильних фронтових позиціях. І ми робимо все для того, щоб українські фронтові потреби були забезпечені. Міністр оборони України Умєров доповів щодо своїх контактів та зустрічей із нашими партнерами – щодо нових пакетів підтримки. Польща готує пакети підтримки та продовжує участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів. Німеччина – очікуємо прискорення постачання ППО, систем IRIS-Т і боєприпасів до них. Надзвичайно важливо, що Німеччина усвідомлює роль однієї з найбільших безпекових опор Європи та сучасного вільного світу. Ми дуже цінуємо це. Євросоюз – працюємо на рівні інституцій ЄС, щоб перекрити наявні дефіцити в постачанні. Нідерланди – є готовність інвестувати й надалі у виробництво зброї в Україні. Країни Північної Європи та Балтії – повна підтримка, і це означає нові пакети, нові інвестиції у виробництво зброї, нові політичні ініціативи, які зміцнять нас усіх – і Україну, і Європу. Я хочу подякувати всім партнерам. Завтра ми продовжимо працювати заради наближення миру – буде мій візит у Саудівську Аравію. Також на сьогодні ще більш підготовленою стала зустріч наших команд у Саудівській Аравії – України та Сполучених Штатів. Сподіваємося на результати, і це стосується і наближення миру, і продовження підтримки.

І ще одне. Увесь тиждень, як і кожного тижня після обстрілів, після російських ударів, наші рятувальники завжди на місці, завжди допомагають нашим людям. І ми завжди їм вдячні – усьому колективу ДСНС України. А особливо я хочу відзначити сьогодні наших рятувальників, які працюють на Донеччині, зокрема допомагали нашим людям у Добропіллі: Дмитро Агарков, Артем Бернада, Євгеній Осадчий, Дмитро Літовченко, Олександр Маслюк – дякую вам, хлопці! Також Андрій Земляний, Сергій Конов, Денис Суханов, Володимир Аллік, Сергій Усов та увесь колектив ДСНС України на Донеччині. Також Харківщина – Олексій Макушенко, Кирило Швачка, Андрій Олійник, Олександр Рабченюк, Максим Адамович, Роман Веретельник, Андрій Валуєв, Павло Саранча, Андрій Тур та Юрій Денчик. Дякую вам дуже! Дякую всім, хто працює заради України та українців! Дякую всім нашим українським воїнам!

Слава Україні!