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Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
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Візит Президента до Італійської Республіки, 07 лютого 2020 року
Візит Президента до Італійської Республіки, 07 лютого 2020 року

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Для України важлива розбудова відносин з Італією як впливовим членом ЄС і НАТО – Володимир Зеленський під час зустрічі з Президентом Італійської Республіки 

7 лютого 2020 року - 19:57

Для України важлива розбудова відносин з Італією як впливовим членом ЄС і НАТО – Володимир Зеленський під час зустрічі з Президентом Італійської Республіки 

Під час візиту до Італійської Республіки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Глави держав обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва, зокрема розвиток політичного діалогу, перспективи торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, підтримку Італією процесу реформ в Україні та інтеграції нашої держави до євроатлантичних структур.

«Для України важлива розбудова відносин з Італією як впливовим членом ЄС і НАТО», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що нині відкриваються нові можливості для активізації співпраці між двома країнами.

Серджіо Маттарелла позитивно оцінив роль української громади в Італії, яка робить важливий внесок у розвиток міжлюдських контактів між країнами.

Глава Української держави ознайомив Президента Італії із ситуацією на Донбасі та станом реалізації домовленостей паризького саміту у Нормандському форматі. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Італія й надалі підтримуватиме солідарні міжнародні зусилля з відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

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Візит Президента до Італійської Республіки, 07 лютого 2020 року

7 лютого 2020 року - 17:38
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