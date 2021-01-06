Для всіх країн Східного партнерства є принципово важливим отримання вакцин проти COVID-19 – Володимир Зеленський

Європейський Союз має приділити підвищену увагу країнам Східного партнерства у питаннях закупівлі та постачання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Президентом Республіки Молдова Майєю Санду у Києві.

«Оскільки сьогодні для всіх країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», зокрема України та Молдови, є принципово важливим отримання вакцин, ми докладно обговорили це питання з пані Санду. Вважаю, що країнам Східного партнерства має приділятися підвищена увага державами Європейського Союзу в питаннях спільних процедур закупівлі та прискореного постачання вакцини», – зазначив Глава Української держави.

Володимир Зеленський наголосив, що окрему частину переговорів з Майєю Санду було присвячено стратегічному питанню інтеграції України та Республіки Молдова до Європейського Союзу.

Майя Санду зауважила, що Україна та Молдова висловилися за посилення діалогу у Східному партнерстві, зокрема в межах Саміту цієї ініціативи, який відбудеться цьогоріч.