До Дня святого Миколая Олена Зеленська підготувала святковий подарунок для соціально незахищених дітей

Дім з химерами відтепер має ще одну таємницю: напередодні Дня святого Миколая він перетворився на «Дім таємничого М…», щоб дати можливість дітям, яким бракує казки в житті, зануритися в казку під час новорічно-різдвяних свят.

«Діти, позбавлені батьківської опіки, вихованці дитячих будинків та інтернатів, діти загиблих військовослужбовців та діти з особливими потребами. Діти, дитинство яких, на жаль, не є безтурботним і безхмарним. Саме їм ми хотіли подарувати маленьке диво та створили для них цей благодійний проект», – зазначила дружина Президента України Олена Зеленська.

Офіційна резиденція на деякий час стала справжньою казковою локацією, де розгортатиметься сюжет новорічного детектива. Запрошені діти не лише спостерігатимуть за подіями, які відбуватимуться в будівлі, а й стануть їхніми безпосередніми учасниками. Казка – не просто вистава, а постійний інтерактив, подорож кімнатами Дому з химерами, упродовж якої діти разом із головними героями виконують завдання, вирішують головоломки, шукають підказки та розкривають таємницю.

Перша леді зауважує, що цьогорічний проект – прем’єрний, пілотний: «Ми ще тестуємо такий формат. Якщо він сподобається дітям, я хотіла б зробити цю подію традиційною та доступною для більшої кількості дітей».

За словами режисерки проекту Олени Коляденко, було бажання зробити щось нестандартне, незвичайне. «Це унікальний проект і унікальне місце. Адже Дім з химерами вже сам по собі – нереальний. Жанр детективу теж не випадковий. Насправді задум дуже світлий та яскравий, а з першою леді легко працювати, вона надихає та не обмежує творчі ідеї. Тож зібрати команду однодумців було легко», – розповіла про перебіг підготовки дійства Олена Коляденко.

Планується, що Дім з химерами відвідають понад 1 тис. дітей віком від 7 до 12 років, запросити яких допомагало Міністерство соціальної політики.