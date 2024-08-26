До другого Саміту миру має бути підготовлений документ на основі тематичних конференцій за пунктами Формули миру – Президент

На основі тематичних конференцій, які Україна готує у продовження першого Саміту миру, мають сформувати документ. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в межах форуму «Україна 2024. Незалежність».

Глава держави наголосив, що попри небажання Росії завершити війну Україна залишається послідовною.

«У нас був інавгураційний Саміт миру. Після цього ми сказали, що підготуємо документ, що щодо головних трьох висновків, які були задані першим, інавгураційним Самітом, будуть зустрічі», – сказав Володимир Зеленський.

Ідеться про енергетичну та ядерну безпеку, продовольчу безпеку, звільнення всіх полонених і депортованих українців.

Президент зауважив, що вже відбулася перша тематична конференція, присвячена енергетиці. Також заплановані зустрічі щодо двох інших пунктів.

«Усі три пункти будуть опрацьовані, і буде весь документ – я думаю, ми це зробимо та встигнемо на листопад. Це наше завдання: зробити документ як підготовчий пункт або етап до другого Саміту миру», – підсумував Глава держави.