До Києва прибув літак з другою партією медичного вантажу з Китаю

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» (Київ) приземлився вантажний літак авіакомпанії SCAT, який доправив з китайського міста Сямень чергову партію медичних засобів, необхідних для боротьби з поширенням коронавірусу.

Борт доставив в Україну 300 тис. респіраторів, 35 тис. захисних костюмів, 1,8 млн медичних масок та інші засоби захисту.

Після санітарної обробки вантаж надійде на логістичний склад, а потому буде доправлений у лікарні всіх областей України. Засоби захисту передадуть також для потреб Національної поліції та військовослужбовців.

Крім того, вночі окремим рейсом прибуде 100 тис. ПЛР-тестів.

«З вівторка будемо мати два додаткових літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок доступними масками та іншими засобами захисту», – повідомив заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.

Координацію доставки другого вантажу з Китаю здійснювали Офіс Президента та українські дипломати, які перебували в постійному контакті з китайськими центральними та місцевими органами влади.

Вночі літак вирушає до Китаю по наступний вантаж.