Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Глави держави щодо продовження боротьби з коронавірусом в Україні
Звернення Глави держави щодо продовження боротьби з коронавірусом в Україні

26 березня 2020 року - 20:31

Переглянути всі відео
ностанні новини

До Києва прибув літак з другою партією медичного вантажу з Китаю

29 березня 2020 року - 11:01

Президент закликав компанії не звільняти працівників – розробляються програми підтримки бізнесу, що постраждав під час карантину

27 березня 2020 року - 23:07

Володимир Зеленський: Ніхто не хоче дефолту України, ми розраховуємо продовжити співпрацю з МВФ

27 березня 2020 року - 22:41

Досягнуто домовленостей щодо ухвалення закону про ринок землі – Володимир Зеленський

27 березня 2020 року - 22:19

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента з національною збірною Invictus Games, 13 березня 2020 року
Зустріч Президента з національною збірною Invictus Games, 13 березня 2020 року

13 березня 2020 року - 20:17

Перейти до всіх галерей

До Києва прибув літак з другою партією медичного вантажу з Китаю

29 березня 2020 року - 11:01

До Києва прибув літак з другою партією медичного вантажу з Китаю

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» (Київ) приземлився вантажний літак авіакомпанії SCAT, який доправив з китайського міста Сямень чергову партію медичних засобів, необхідних для боротьби з поширенням коронавірусу.

Борт доставив в Україну 300 тис. респіраторів, 35 тис. захисних костюмів, 1,8 млн медичних масок та інші засоби захисту.

Після санітарної обробки вантаж надійде на логістичний склад, а потому буде доправлений у лікарні всіх областей України. Засоби захисту передадуть також для потреб Національної поліції та військовослужбовців.

Крім того, вночі окремим рейсом прибуде 100 тис. ПЛР-тестів.

«З вівторка будемо мати два додаткових літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок доступними масками та іншими засобами захисту», – повідомив заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.

Координацію доставки другого вантажу з Китаю здійснювали Офіс Президента та українські дипломати, які перебували в постійному контакті з китайськими центральними та місцевими органами влади.

Вночі літак вирушає до Китаю по наступний вантаж.

Версія для друку