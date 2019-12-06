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До питання відновлення Україною повного контролю над державним кордоном сторони повернуться на наступній зустрічі «Нормандської четвірки» – Президент

10 грудня 2019 року - 03:11

До питання відновлення Україною повного контролю над державним кордоном сторони повернуться на наступній зустрічі «Нормандської четвірки» – Президент

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах лідерів «Нормандської четвірки» в Парижі порушував питання необхідності відновлення Україною повного контролю над державним кордоном на сході, і до нього повернуться на наступній зустрічі у Нормандському форматі.

«У нас з Президентом Російської Федерації абсолютно різний погляд щодо передачі кордону і щодо того, коли це можливо», – повідомив Володимир Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ за результатами переговорів лідерів країн – учасниць «Нормандської четвірки» в Парижі.

За його словами, російська сторона наполягає на тому, що, згідно з Мінськими домовленостями, які були підписані попереднім Президентом України, передача кордону під контроль України має відбутися після виборів.

«Сьогодні я наполягав на необхідності відновлення Україною повного контролю над державним кордоном. Впевнений, ми повернемося до вирішення цього питання на наступній зустрічі в Нормандському форматі через чотири місяці», – додав Президент України.

Глава держави висловив сподівання, що в цьому питанні вдасться знайти вихід.

Також Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі він наголошував на необхідності виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки та роззброєнні незаконних військових формувань в окремих районах Донецької та Луганської областей.

«Я підкреслив, що проведення місцевих виборів у ОРДЛО можливе виключно відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ на основі Копенгагенських критеріїв», – сказав Глава держави.

Що ж до питання проведення місцевих виборів на непідконтрольних територіях Донбасу, то, за словами Президента України, його продовжать обговорювати на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську. «Я думаю, що через чотири місяці на зустрічі будуть якісь варіанти», – зазначив він.

«Два найскладніші питання, які в нас сьогодні були, – це вибори та кордон», – резюмував Президент України.

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