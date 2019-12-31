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До Тегерана вирушив борт з українськими фахівцями для з’ясування обставин катастрофи літака МАУ та ідентифікації тіл загиблих

9 січня 2020 року - 00:43

До Тегерана вирушив борт з українськими фахівцями для з’ясування обставин катастрофи літака МАУ та ідентифікації тіл загиблих

З Києва до Ірану вирушив борт транспортної авіації  Збройних сил України із 45 фахівцями різних галузей, які будуть залучені до з’ясування обставин катастрофи літака авіакомпанії МАУ, що сталася 8 січня в аеропорту Тегерана, та ідентифікації тіл загиблих.

До складу оперативної групи ввійшли представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Ради національної безпеки і оборони, Державної авіаційної служби, Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

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