До Тегерана вирушив борт з українськими фахівцями для з’ясування обставин катастрофи літака МАУ та ідентифікації тіл загиблих

З Києва до Ірану вирушив борт транспортної авіації Збройних сил України із 45 фахівцями різних галузей, які будуть залучені до з’ясування обставин катастрофи літака авіакомпанії МАУ, що сталася 8 січня в аеропорту Тегерана, та ідентифікації тіл загиблих.

До складу оперативної групи ввійшли представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Ради національної безпеки і оборони, Державної авіаційної служби, Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».