Додаткові системи Patriot, ситуація на полі бою та реалізація результатів Саміту миру: Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Глава держави відзначив критичну важливість термінового постачання в Україну додаткових систем ППО на тлі цілеспрямованого знищення Росією важливих об’єктів української цивільної інфраструктури, включно з енергетичною системою та медичними закладами.

«Заява щодо постачання додаткових систем Patriot є важливою, і ми вдячні Німеччині та партнерам за такий крок. Водночас нам потрібно більше допомоги для протидії російським ударам із повітря: більше систем ППО та літаки F-16», – зазначив він.

Лідери засудили російську атаку на дитячу лікарню «Охматдит». Президент подякував за готовність Німеччини прийняти її пацієнтів.

Володимир Зеленський розповів Олафу Шольцу про ситуацію в повітряному просторі та на фронті, зокрема на Харківському напрямку та сході нашої країни. Співрозмовники обговорили стратегії боротьби з носіями російських керованих авіабомб та розвідувальними дронами.

Окремо приділили увагу результатам першого Саміту миру та майбутнім заходам щодо їх втілення.

Під час зустрічі також ішлося про практичну реалізацію рішення G7 щодо виділення Україні 50 млрд дол. за рахунок заморожених російських активів.