Доки ми дбаємо про єдність, Росія не зруйнує свободу наших народів – Президент за результатами другого саміту Україна – Північна Європа

Європа має зберігати єдність і далі тиснути на Президента Росії, щоб він поважав Європу, міжнародне право та свободу всіх вільних народів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ після звершення саміту Україна – Північна Європа в Осло.

Він зазначив, що суть вільного світу полягає в турботі про нашу спільноту, країни та інтереси людей.

«Ми захищаємо наш спосіб життя від зовсім іншої, протилежної системи – тієї, де важливі лише інтереси однієї ірраціональної людини, яка має всю повноту влади в Росії. Якщо він хоче, він починає війни, і сотні тисяч життів втрачаються через його марення. Ми повинні продовжувати тиснути на нього, щоб він зрозумів, що повинен поважати Європу, міжнародне право й нашу свободу – свободу всіх вільних народів», – сказав Глава держави.

Президент висловив подяку кожному лідеру й кожній країні Північної Європи за непохитну підтримку України в часи війни.

«Йонасе, Прем'єр-міністре, дуже дякую за лідерство Норвегії в підтримці України, зокрема в оборонній, фінансовій та політичній сферах, особливо за підтримку протиповітряної оборони. Нові системи протиповітряної оборони – це чудова новина для всіх нас, наших родин, наших дітей. Дуже дякуємо вам!» – зазначив Володимир Зеленський.

Він також подякував Президенту Фінляндії Саулі Нііністьо за 21-й пакет оборонної допомоги для українських воїнів і за подвоєння виробництва артилерійських боєприпасів у цій країні.

«Ця підтримка має вирішальне значення не лише для нашої свободи, а й для інших європейських країн, які мають спільний кордон із Росією та розуміють, яка загроза існує. Дякуємо вам!» – наголосив Глава Української держави.

Висловлюючи подяку Прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен, Президент України особливо відзначив патронат її країни над відновленням Миколаєва та області.

«Я вдячний за створення Фонду підтримки України та лідерство в авіаційній коаліції. І дякую за ще один величезний пакет допомоги», – зауважив Володимир Зеленський.

Прем'єр-міністерці Ісландії Катрін Якобсдоттір Глава держави висловив подяку за принципову позицію щодо притягнення Росії до відповідальності за агресію та за створення Реєстру збитків під час головування Ісландії в Раді Європи.

«Прем'єр-міністре Швеції, дякую за 14 пакетів оборонної допомоги. За Archer, ІRIS-T, потужні CV-90. Ми цінуємо вашу активну підтримку України на європейському інституційному рівні. І я вірю, що настане день, коли голос Швеції в Альянсі рішуче підтримуватиме наше членство в НАТО», – зазначив Володимир Зеленський.

«Дякуємо всім за вашу підтримку! Я впевнений, що, поки ми єдині й поки Європа дбає про єдність, Росія не зруйнує свободу наших народів», – додав Президент України.

Прем’єр-міністр Норвегії зауважив, що сьогодні країни Скандинавії дали потужні сигнали підтримки Україні, яка бореться за свою свободу.

«Ми прагнемо, щоб наша військова допомога сприяла обороні України, особливо зараз, коли падають ракети. І ми продовжуватимемо надавати цю сильну підтримку. Ми також підтримуємо вашу Формулу миру», – сказав Йонас Гар Стере.

Метте Фредеріксен наголосила, що Данія співпрацює з державами-партнерами заради довгострокової підтримки України.

Вона зазначила, що її країна планує надати Україні фінансову підтримку, а також літаки F-16.

Прем’єр-міністр Швеції зазначив, що його уряд планує погодити надання Україні зимового пакета для цивільного сектора. Ульф Крістерссон також наголосив на підтримці членства України у Європейському Союзі.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо акцентував, що його країна готує новий пакет оборонної допомоги Україні. Крім того, за його словами, Фінляндія вдвічі збільшує показники промислового виробництва озброєння.

«Часи змінилися. Ми вже не у Європі, яка завжди живе в мирі й безпеці. Коли обставини змінюються, нам треба вчитись пристосовуватися та змінювати своє мислення», – зауважив Саулі Нііністьо.

Прем’єр-міністр Катрін Якобсдоттір зазначила, що Ісландія надає переважно гуманітарну, економічну та політичну підтримку Україні, і ця допомога триватиме.

За її словами, нині запланована допомога Україні на 2024-й та довгострокова підтримка на наступні роки. Також Ісландія бере участь у роботі з притягнення Росії до відповідальності та підтримує євроатлантичні прагнення України.