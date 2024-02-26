Домовилися активізувати розбудову логістики та інфраструктури в нашому регіоні – Президент України після зустрічі з Прем’єр-міністром Болгарії в Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, який перебуває з візитом у нашій країні.

Вітаючи очільника уряду Болгарії в Україні, Глава держави подякував за те, що в час повномасштабної російської агресії його країна підтримує наших людей, державу та принцип незалежності націй у Європі.

«Ми надзвичайно цінуємо те, що Болгарія з нами і з усією об’єднаною Європою», – зазначив Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів у Києві.

Президент акцентував, що російська окупація українського Криму перетворила півострів і весь Чорноморський регіон на одну з найбільш небезпечних зон у світі. Але завдяки українським воїнам і співпраці з партнерами вдається поступово повертати безпеку в Чорне море.

«Обов’язково настане час, коли ми повернемо безпеку і в Крим – усім нашим людям, які там», – наголосив Глава держави.

Президент подякував Прем’єр-міністру Болгарії за продуктивні переговори й за те, що їхні домовленості реалізовуються.

Володимир Зеленський поінформував Ніколая Денкова про ситуацію на фронті, основі потреби, пріоритети й можливості Сил оборони.

«Україна цінує кожен прояв безпекової та політичної підтримки нашого захисту. Окремо я хочу подякувати Болгарії за підтримку наших зусиль у Чорному морі та в Дунайському регіоні щодо розширення торговельних потоків і відновлення нормального судноплавства. Це надзвичайно важливо, що нам вдається навіть у такий непростий час попри всі складнощі забезпечувати нормальні економічні відносини», – зазначив Глава держави.

«Ми домовилися з Болгарією активізувати розбудову логістики та інфраструктури в нашому регіоні. Наша спільна повага до принципу добросусідства додасть економічного зростання обом нашим країнам», – сказав Президент України.

Сторони також обговорили співпрацю в енергетиці та в оборонному виробництві. Крім того, Україна та Болгарія зацікавлені розвивати копродукцію.

Відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Зеленський уточнив, що Україна має великий інтерес до спільного виробництва зброї з Болгарією та іншими державами.

«Це буде якісною співпрацею, бо Болгарія зможе отримати робочі місця та гроші в економіку, а для України ми закриємо дефіцитні позиції. Ми говоримо не лише про час війни, а й про час після війни, бо обидві наші країни, обидві оборонні індустрії зацікавлені в цьому», – пояснив Глава держави.

За словами Президента, незмінним пріоритетом України є й буде максимально прагматична взаємодія з Болгарією в політичних питаннях, а також у питаннях щодо встановлення справедливості.

«Ми цінуємо підтримку з боку Болгарії абсолютно справедливого тиску на Росію за цю війну, а саме – санкцій і роботи заради конфіскації активів держави-терориста. Приділили сьогодні значну увагу відповідальності Росії за війну й терор. І важливо, що Болгарія вже допомагає зі встановленням повної правди щодо російських воєнних злочинців та готова максимально активно долучитися до роботи щодо притягнення Росії до відповідальності за базовий, первинний злочин агресії, який породив усі інші російські злочини цієї війни», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що цінує підтримку руху України до європейської та євроатлантичної спільнот з боку Болгарії.

Під час зустрічі сторони також обговорили реалізацію Української формули миру.

«Цього року ми готуємо перший саміт – Глобальний саміт миру, і я буду вдячний за активну роль Болгарії в цьому саміті й підтримку на рівні Прем’єр-міністра наших пропозицій», – сказав Володимир Зеленський.

Очільник уряду Болгарії Ніколай Денков зі свого боку наголосив, що повномасштабна агресія Росії в Україні – це війна проти Європи та всього демократичного світу.

«Амбіції російської агресії – це безпосередня загроза національній безпеці Болгарії. Тому підтримка України – це захист нас самих», – переконаний Ніколай Денков.

Він зазначив, що уряд і парламентська більшість Болгарії працюють над забезпеченням дипломатичної, військової, матеріальної допомоги Україні.

За словами Ніколая Денкова, Болгарія готова до активної діяльності у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Він відзначив важливість спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Прем’єр-міністр Болгарії також подарував Володимиру Зеленському репліку меча хана Кубрата.

«На мечі – два різні символи. Один – «Доля завойовується мечем». А другий – «Для того, щоб досягти успіху, ви повинні бути єдиними», – сказав він. Президент подякував за подарунок.

«Коли нам щось дарують в інших країнах або дають ордени, то я завжди кажу: «Ми дуже, дуже вдячні, але можна ППО», – додав Володимир Зеленський.