Дорога до моря: незабаром відкриють відремонтовані автошляхи до курортів на Чорноморському та Азовському узбережжях

У межах реалізації програм «Велике будівництво» та «Мандруй Україною», які ініціював Президент Володимир Зеленський, найближчими тижнями відкриються нові відремонтовані автошляхи до курортів на Чорному та Азовському морях, повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

«Для нас це важливо – щоб українці та іноземні громадяни могли мандрувати по всій країні гарними дорогами, і не тільки дорогами, а й на потягах і літаках», – заявив Кирило Тимошенко на брифінгу в Києві.

Голова Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодор) Олександр Кубраков розповів, що однією з таких доріг буде траса національного значення Н-30, яка проходить територією Запорізької області та сполучає Василівку й Бердянськ. Цю оновлену дорогу протяжністю 120 км відкриють у липні. Наразі на двох третинах ділянки вже прокладений верхній шар полотна.

«Міжнародна траса М-18, яка виводиться до Василівки із Запоріжжя, зараз повністю ремонтується. Ідуть роботи на всій ділянці. І вся вона буде приєднана до нормальної мережі доріг», – додав Олександр Кубраков.

Також, за його словами, у липні запланований початок ремонту дороги до Очакова.

«Очаків – наш порт, наш курорт. Це база Військово-Морських сил. Вся дорога повністю буде відремонтована в цьому році», – розповів він.

Голова Укравтодору також повідомив, що триває ремонт автошляхів до Скадовська на Херсонщині та Затоки на Одещині.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента України наголосив, що в межах масштабного оновлення дорожнього полотна відбуваються ремонтні роботи на трасах, які ведуть до інших туристичних місць. Йдеться, зокрема, про ділянки дороги на Хмельниччині. Відповідне рішення ухвалили після робочої поїздки Глави держави до цього регіону минулого тижня.

«Траси, які йдуть з Хмельницького до туристичного центру Кам’янця-Подільського й Сатанова, будуть зроблені цього року, щоб люди мали можливість мандрувати Україною, подорожувати й дивитися гарні місця», – зазначив Кирило Тимошенко.

Очільник Укравтодору додав, що ремонти тривають і в межах проекту «Малого карпатського кільця» на території трьох західних областей країни, а також на дорогах Долина – Хуст та Н-13 (Львів — Самбір — Ужгород).