Доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках, обговорив це з командуванням – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогоднішній день – на Донеччині, на Дніпровщині, найголовніше – на Покровському напрямку, саме в тих корпусах, які роблять важливі речі, які знищують окупанта, захищають Покровськ, захищають Мирноград, захищають Добропілля.

Перший корпус Нацгвардії «Азов» – саме Добропільський напрямок. Також були, зокрема, в 4-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж», у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ, 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді й у 414-й окремій бригаді ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ «Птахи Мадяра». Були всі командири Сил безпілотних систем, і всі вони разом з іншими нашими силами забезпечують захист у районах Покровська.

Я хочу подякувати кожному воїну, кожному підрозділу, які задіяні і тут, і на інших ділянках фронту. Я відзначив нагородами сьогодні найкращих воїнів – тих, хто проявив себе в боях. І вже традиційно спілкувалися з комбатами щодо нагальних потреб. Найбільше – про безпілотники. Це дійсно ключова зараз складова бойової роботи. Багато-багато деталей, але головне – дронів має бути більше, всіх типів дронів, і незалежності у виробництві дронів – нашої власної незалежності та дійсно надійних партнерів України. Є пропозиції від підрозділів і щодо контрактів, нових контрактів, які зараз розробляються. І це буде основа нашої професійної армії. І також були пропозиції щодо процедур в армії.

Добре, що спрацювали прямі фінанси для бригад, і підрозділи можуть купувати необхідне, і виробляти необхідне. Я дякую всім «умільцям», які працюють на нашу армію, – ми будемо спрощувати процедури, про які говорили сьогодні, щоб було значно легше працювати зі скидами, з вибухівкою. Я доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках, обговорив це з командуванням. Є речі, які ще треба уніфікувати й у виробництві, і також у процедурах, зокрема, між Збройними Силами України та нашою Національною гвардією. Детально обговорили, як працює рекрутинг і як додати більше мотивації нашим воїнам. Багато ідей щодо нових розробок зброї, і зараз перший і головний пріоритет – це дрони. Найбільше грошей іде на дрони, на компоненти, і це правильно, це і має бути. Утім, шукаємо всі шляхи, щоб збільшити нашу здатність досягати результатів. Задача ключова – збільшення екіпажів, збільшення постачання.

Російська армія вже не вперше була змушена переносити терміни захоплення, які вони собі там намалювали щодо нашого Покровська, щодо нашого Добропілля, і кожна російська втрата саме на цих напрямках на Донеччині, на межі з нашою Дніпровщиною, і також у Куп’янську – кожна російська втрата – це внесок у нашу здатність захистити державу, захистити наш народ, нашу незалежність.

Символічно, що є сьогодні дійсно найкращий за три роки звіт Єврокомісії – найкращий за три роки результат України. Це додає нам всім мотивації, всім українцям, коли Європа визнає нашу спільну роботу. Україна все робить, щоб отримати членство в ЄС, і в час війни, у час складних боїв наша держава рухається вперед, тільки вперед у перемовинах щодо членства. І це абсолютно безпрецедентно для всіх у Європі, всі інші держави ЄС ішли значно простішим шляхом. І важливо, щоб наші результати отримували відповідну підтримку у Європі – щоб Європейський Союз виконував свої зобов’язання. Україна готова до відкриття кластерів, потрібне європейське рішення щодо цього. Я хочу подякувати всім, хто нам дійсно допомагає! Я пишаюся нашими людьми, кожним нашим воїном. Дякуємо вам!

Слава Україні!