Досягнуто домовленостей щодо ухвалення закону про ринок землі – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з депутатською фракцією «Слуга Народу» узгодив підтримку законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення за умови відмови від продажу землі, що перебуває у державній власності, та зменшення концентрації для однієї особи.

Як розповів Глава держави під час спілкування з журналістами після засідання фракції, на першому етапі відкриття ринку землі законодавство передбачатиме можливість для фізичних осіб зосереджувати в одних руках не більше 100 га.

«Ми зменшили концентрацію для фізичних осіб до 100 гектарів. Для юридичних осіб – це другий етап, який буде запроваджено з 2024 року, – буде до 10 тисяч (гектарів. – Ред.). Тобто перший етап – для фізичних осіб, для українців – 100 гектарів на людину», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що ухвалення законів про ринок землі та про банки є необхідним для надання кредиту Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, як повідомляв уповноважений Президента України з земельних питань Роман Лещенко, уряд збереже бюджетну підтримку агропромислового сектору на рівні 4 млрд грн, незважаючи на скорочення деяких видатків державного бюджету через потребу боротьби з коронавірусом.