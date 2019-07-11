Дотації для «Миронівського хлібопродукту», зловживання в оборонній сфері та відсторонення керівника «Укртрансбезпеки»: Президент вимагає від уповноважених органів жорстко й негайно реагувати на факти корупції

До правоохоронних органів було передано нові матеріали про оборудки в оборонній сфері. Про це на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Ви чули гучну історію про корупцію в державному концерні «Укроборонпром». Днями ми передали до правоохоронних органів (матеріали. – Ред.) про ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості», – сказав він.

«Як виявилося, протягом п'яти років діяльності попередньої влади спецекспортери лише за декількома сумнівними контрактами перерахували майже 30 млн дол. США на рахунки офшорних компаній за нібито надані послуги», – розповів Глава держави про деталі й нагадав, що перераховані в офшори кошти є грошима платників податків.

Також Володимир Зеленський повідомив про корупцію у бюджетній сфері. Зокрема, він звернувся до відповідних органів з вимогою здійснити перевірку правомірності надання державних дотацій одному з підприємств.

«Протягом 2017-2018 років одному з найбільших агрохолдингів України, «Миронівському хлібопродукту», з державного бюджету виділено майже 2,5 млрд грн дотацій. Насправді він не потребує державної підтримки, бо має надприбутки. І ви це знаєте. І щорічно виплачує величезні дивіденди своїм акціонерам», – зауважив Президент.

«Хотів би звернутися до наших правоохоронних, антикорупційних органів: давайте перевіримо, якщо в нас є така інформація, суму цієї бюджетної допомоги й суму дивідендів. І порівняємо. Може, однакові цифри отримаємо», – додав Глава держави.

Також Володимир Зеленський торкнувся питання «Укртрансбезпеки» та корупції в дорожній сфері.

«Україна щороку витрачає 4 млрд гривень на дороги, а доріг немає. Вони стають дедалі гірші й гірші. Саме через відсутність належного контролю, недотримання встановлених норм ваги автотранспорту та побори з боку працівників цієї державної служби», – зазначив він.

Президент повідомив, що за значні недоліки в роботі 17 липня був відсторонений від виконання обов'язків керівник «Укртрансбезпеки» Михайло Ноняк.

Глава держави висловив думку, що за такими оборудками стоять найвищі посадовці, тому на це має бути відповідна реакція.

«Тут має бути жорстке й негайне реагування наших антикорупційних органів», – наголосив Володимир Зеленський.