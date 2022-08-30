Другий саміт Кримської платформи твердо проголосив, що Крим є невід’ємною частиною України – Таміла Ташева

Постійний представник Президента України в АР Крим Таміла Ташева підбила підсумки другого саміту Кримської платформи, що відбувся в Києві 23 серпня, та діяльності національного офісу Кримської платформи за перший рік його існування.

Вона зазначила, що другий саміт Кримської платформи розширив свою географію та залучив близько 60 партнерів України – держав і міжнародних організацій.

«Другий саміт гучно проголосив: Крим є невід’ємною частиною України, і наша держава повертатиме окупований Росією півострів тим шляхом, яким ми самі вирішимо», – наголосила Таміла Ташева на брифінгу в Офісі Президента.

Вона нагадала, що за рік функціонування національного офісу Кримської платформи було ухвалено президентський закон про корінні народи України, Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 10 років, затверджено Порядок закріплення правового статусу представницького органу корінного народу України, а зараз розробляється законопроект про статус кримськотатарського народу.

За її словами, за дорученням Глави держави триває розробка Стратегії економічного відновлення Криму. Уже презентовано першу концепцію документа.

Крім того, Таміла Ташева наголосила: щодня дедалі більше українських громадян демонструють спротив окупації в Криму та підтримку України. З початку повномасштабного вторгнення на території окупованого півострова було незаконно затримано понад 130 осіб, які відкрито виступають проти війни та розповідають правду.

У зв’язку з останніми подіями постійний представник Президента в АР Крим також закликала українців на півострові подбати про базові заходи безпеки. Тим, хто проживає в районі розміщення постійних або мобільних військових об’єктів, слід максимально швидко виїхати якомога далі від них. А в разі вибухів, якщо люди перебувають у будинку, варто використовувати правило двох стін. Також необхідно підготувати й скласти речі першої потреби, зокрема документи, зарядні пристрої, ліхтарики, забезпечити себе достатньою кількістю питної води. Потрібно перевірити, чи є укриття поблизу житла.

«Усі роки окупації Криму РФ будувала собі військовий плацдарм і нехтувала безпекою цивільного населення. За інформацією Представництва, багато бомбосховищ не облаштовані, закриті або просто завалені сміттям. Не довіряйте брехливим заявам окупаційних адміністрацій – самостійно забезпечте собі вільний доступ до укриття», – зазначила постійний представник Президента.

Таміла Ташева наголосила, що Росія вже програла цю війну проти України, тому окупантам варто самостійно та якнайшвидше покинути територію Кримського півострова.

«Нас часто запитують: де відбудеться саміт Кримської платформи у 2023 році? Тут варто наголосити, що цьогоріч іще запланований перший парламентський саміт Кримської платформи в кінці жовтня в Загребі. І, звісно ж, ми працюємо над тим, щоб у 2023-му саміт відбувся у вільному українському Криму», – резюмувала вона.