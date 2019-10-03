Дружина Президента Олена Зеленська відвідала Муніципальний центр здоров’я Мінато в Токіо

Під час робочого візиту Президента України до Японії перша леді Олена Зеленська відвідала Муніципальний центр здоров’я району Мінато, що опікується дітьми та їхніми родинами й забезпечує медичну та соціальну підтримку від моменту вагітності до повноліття дитини.

Олена Зеленська зустрілася з мером району Мінато Масаакі Такеї, який розповів про інклюзивну інфраструктуру Центру здоров’я. Він зазначив, що Центр побудований таким чином, щоб забезпечувати максимальний комфорт для всіх відвідувачів та їхніх родин – незалежно від потреб. Центр оснащений пристроями голосового керування, написами шрифтом Брайля, є спеціальні вбиральні для людей з інвалідністю та для осіб з маленькими дітьми. Також є можливість взяти напрокат візки й потрапити у Центр із собакою-поводирем.

Олена Зеленська зі свого боку зазначила, що здоров’я дітей, їхніх матерів, майбутніх поколінь українців – один з найважливіших напрямів її діяльності.

«Мета таких візитів – перейняти досвід та найкращі здобутки, щоб певні ідеї та ініціативи можна було втілити в Україні, – розповіла вона. – Тема жіночого та дитячого здоров’я, запобігання хворобам, ранньої діагностики, піклування про новонароджених – мій ключовий інтерес».

Також дружина Президента висловила зацікавленість тим, як саме держава підтримує ініціативи з допомоги матерям і маленьким дітям та які існують механізми взаємодії.

Перша леді взяла участь в екскурсії Центром, яку провели очільники відділів та різних напрямів. Олені Зеленській розповіли про послуги, що надаються вагітним жінкам і жінкам, котрі нещодавно народили, та про те, як відбувається спостереження за перебігом вагітності. Також працівники Центру додали, що в Японії вагітним дають спеціальні значки – завдяки цьому інші знають, що перед ними вагітна, якій може знадобитися допомога чи підтримка.

Окремо було обговорено тему вакцинації – японські лікарі поділилися досвідом проведення щеплень та контролю цього процесу. Олена Зеленська зазначила, що вакцинація, як і інші засоби профілактики та запобігання хворобам, також є одним з її пріоритетних інтересів.