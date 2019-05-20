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Дружина Президента України Олена Зеленська зустрілася з першою леді ФРН Ельке Бюденбендер

19 червня 2019 року - 19:21

Дружина Президента України Олена Зеленська зустрілася з першою леді ФРН Ельке Бюденбендер

18 червня у Берліні дружина Президента України Олена Зеленська поспілкувалася з першою леді ФРН Ельке Бюденбендер.

Зустріч відбулася в резиденції Президента Німеччини, палаці Бельвю (Bellevue).

Ельке Бюденбендер розповіла Олені Зеленській про проекти, які реалізуються під її патронатом, та про те, як статус першої леді впливає на її кар’єру та життя родини.

Після зустрічі тет-а-тет дружин президентів України та Німеччини до них приєдналися запрошені талановиті українці, які нині працюють у мистецьких закладах і колективах Європи та США. Були присутні соліст Метрополітен-опера, Віденської опери, Німецької державної опери, Паризької національної опери Дмитро Попов, головний диригент Державної капели Ваймара та Борнмутського симфонічного оркестру Кирило Карабиць, прима-балерина Берлінського державного балету, гостьова солістка Королівського балету (Лондон) Яна Саленко.

На зустрічі обговорювалися взаємодія та реалізація проектів у сфері культури.

Олена Зеленська запропонувала провести рік української культури в Німеччині.

Кирило Карабиць подарував першим леді обох країн диски з класичною музикою, пов’язаною з українською тематикою, які він записав у Європі.

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