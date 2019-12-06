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Дружина Президента з нагоди старту Дефлімпіади-2019 звернулася до українських спортсменів мовою жестів

12 грудня 2019 року - 12:46

До початку зимових Дефлімпійських ігор, які цього року відбудуться 12-21 грудня в Італії, дружина Президента України Олена Зеленська записала відеозвернення мовою жестів із побажанням перемог представникам національної дефлімпійської збірної.

«Мої сердечні вітання українським дефлімпійцям. На жаль, я сьогодні не зможу бути разом з вами, тому й вирішила записати це відео. Бажаю вам блискучих перемог і високих результатів на зимовій Дефлімпіаді. Щиро захоплююся тим, що ви робите для України. Адже те, як ви презентуєте нашу державу на світових спортивних аренах, – це престиж України. Вболіватиму за вас! Повертайтеся з перемогами», – зазначила перша леді.

Зимова Дефлімпіада – 2019 стане знаковою для української команди, яка вже вп’яте відстоюватиме на змаганнях честь держави. Адже саме на іграх в Італії збірна відзначить 20-літній ювілей участі українських спортсменів з порушеннями слуху у зимових Дефлімпіадах.

До Італії їдуть змагатися 34 спортсмени – 15 жінок та 19 чоловіків. Це найчисленніша збірна в історії участі України у зимових Дефлімпіадах. Загалом у головних змаганнях чотириріччя візьмуть участь понад 1 тис. спортсменів з порушеннями слуху із 40 країн світу. Буде розіграно 36 комплектів нагород. Українці претендують на 19 з них.

Національна команда братиме участь у п’ятьох із шести видів спорту, що представлені на зимовій Дефлімпіаді-2019: лижні перегони, гірськолижний спорт, керлінг, сноубординг та шахи. Причому у сноубордингу та шахах дефлімпійці України змагатимуться вперше.

На останніх Дефлімпійських іграх – 2015 спортсмени показали найкращий результат за всю зимову дефлімпійську історію України, увійшовши до четвірки найсильніших команд світу за загальною кількістю нагород та виборовши вісім медалей, серед яких п’ять срібних і три бронзових.

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