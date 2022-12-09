Дух України – це дух свободи, який відгукується в душах людей по всьому світу – виступ Президента на заході Time, присвяченому оголошенню визначних людей та подій 2022 року

Пані та панове!

Це честь для мене – представляти боротьбу українців і дух України.

Це дух свободи, який відгукується в душах стількох людей по всьому світу.

Історії героїв, які воюють за незалежність, – це й ваші історії.

Звичайні чоловіки та жінки, які стали хоробрими серцями, приєднавшись до Сил оборони, щоб захистити свободу. Цей дух знали різні покоління різних народів.

Лікарі, які рятують поранених під бомбами, під час блекаутів чи в окупації, незважаючи ні на що. Це людяність, яку ми всі так цінуємо.

Фермери, які обробляють землю навіть там, де не стихає гуркіт артилерії. Це природне прагнення жити й дбати про свої родини, про свої громади.

Журналісти, які поширюють правду. Це історія протидії тиранам, яка почалася ще тоді, коли й слова такого не було – «журналістика».

Це те, що надихає на всіх континентах, – борці за свободу, які можуть не мати нічого, окрім сміливості, щоб перемагати тих, хто має броньовані машини й досвід репресій. Коли свобода перемагає й тиранія руйнується, люди по всій земній кулі усміхаються однаково.

Юристи, які ще не бачать воєнної перемоги на горизонті, але вже працюють, щоб воєнні злочинці були покарані. Це історія Нюрнберзького процесу та багатьох інших справедливих вироків, які все ж таки чули ті, хто увірував у свою безкарність.

Це і є дух! Ви вже бачили дух України на обкладинках журналу Time – не на всіх, але на багатьох. Хоч то були не українці, але то були сміливість, волелюбність, солідарність, креативність і цілеспрямованість, які давно знайомі людству і які цьогоріч об’єднали світ кольорами нашого національного прапора і здобутками наших людей. Це дух вільного світу. І давайте зробимо все, щоб наш дух переміг!

Я дякую вам за увагу!

Дякую за підтримку України!

Слава Україні!