Дуже розраховуємо на прогрес у питаннях про посилення українського повітряного щита – Президент під час зустрічі з Прем’єр-міністром Швеції

У Рейк’явіку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Одна з основних тем зустрічі – План перемоги. Зокрема, Глава держави наголосив на тому, що важливо дати Україні запрошення до НАТО й дозвіл застосовувати далекобійну зброю по російських військових об’єктах. Окремо обговорили деталі української позиції щодо питання про Північноатлантичний альянс.

«Вдячні Швеції за розуміння нашої потреби гарантувати довгострокову безпеку для України. Дуже розраховуємо на прогрес у питаннях про посилення українського повітряного щита», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон також обговорили, як зберегти й посилити єдність у Європі з урахуванням усіх викликів: і короткострокових, і довгострокових.

Окремий фокус переговорів – фінансування українського виробництва далекобійних ракет і дронів та підтримка енергомережі взимку.

Глава держави наголосив, що Швеція – один із найважливіших донорів енергетичної допомоги Україні, і подякував за всі пакети оборонної підтримки.