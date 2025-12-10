Двадцять пунктів для закінчення війни – це фундаментальний документ, активно працюємо – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні був дуже насичений день, і наступні дні теж будуть серйозні. Говорили з американською командою по економічному напрямку – по напрямку відбудови. Я хочу подякувати секретарю Бессенту, Джареду Кушнеру, Ларрі Фінку з BlackRock за повну конструктивність. Важливий спільний принцип – щоб відбудова була якісною, а економічне зростання після цієї війни відчутним, має бути реальна безпека в основі. Коли є безпека, все інше є також. Двадцять пунктів для закінчення війни – це фундаментальний документ, активно працюємо, ключові кроки – і це мають бути працездатні кроки. Із цього документа ми розвиваємо ще два документи, щонайменше два документи, і перший із них – безпековий, про гарантії безпеки для України зі Сполученими Штатами Америки, а також економічний – про відбудову та спільні інвестиції. Сьогодні ми працювали саме над економічним документом, і разом зі мною з української сторони були українські урядовці – Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, віцепремʼєр Качка, міністри Сибіга та Соболев, перший заступник МЗС Кислиця. Також в усіх дискусіях представлені наші захисники, сьогодні був з нами в економічній розмові генерал Гнатов. Принципи економічного документа цілком зрозумілі, з американською стороною в нас усе чітко в цьому, хочу подякувати за сьогоднішню зустріч у відеоформаті. Буде план економічних заходів. Європа теж з нами буде у відбудові, обов’язково. Найближчим часом плануємо роботу й щодо двох інших документів. Рустем Умєров продовжить спілкування.

На завтра ми готуємо зустріч Коаліції охочих – більше 30 держав, які разом з Україною працюють для безпеки на землі, у небі та на морі. Будемо наступного тижня координуватися з Європою та у двосторонніх форматах. Україна працює швидко, кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для нашої оборони, для нашої стійкості.

Сьогодні є посилення нашої бойової авіації – дякую. Деталі поки непублічні, але постійно додаємо сил у небі. Сьогодні ж є додатковий санкційний крок у Європі – буде більше санкцій проти російських танкерів, проти всієї інфраструктури транспортування російської нафти, і це правильно. Україна в грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну, і ми будемо поширювати цей тиск у спільних форматах із партнерами. Будуть нові кроки й проти російських пропагандистів.

Сьогодні ж була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України, у тому числі про економічну ситуацію у ворога й усе більшу залежність росіян від Китаю. В російській історії ще ніхто не здавав суверенітет так сильно на користь Китаю чи будь-якої іншої сильнішої нації. І це феноменально, як багато Путін платить, щоб тільки не закінчувати цю війну. Але світ усе одно має достатню силу, щоб закінчити цю війну – щоб примусити Росію це зробити. Мир потрібен. Я хочу подякувати кожному, хто допомагає.

І ще одне.

Сьогодні говорив із представниками Верховної Ради України. Ми говорили предметно. Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери – у тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні – говорять так багато й так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання й на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде.

Слава Україні!