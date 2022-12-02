Дякую всім, хто попри постійні російські обстріли робить усе, щоб українці могли жити нормально – звернення Президента України

Доброї ночі, шановні українці!

Це був особливий день особливого тижня.

Найприємніше, найсимволічніше – сьогодні мав честь відзначити нагородами наших героїв, звільнених із російського полону, і членів нашої команди – тих, хто працює заради повернення українців додому.

Я хочу зараз іще раз подякувати всім, хто виконує це завдання. 1331 – стількох уже вдалося звільнити за час повномасштабної війни.

І жодного українця не залишимо в російських тюрмах, таборах та «ізоляціях». Ми пам’ятаємо про всіх. Настане день – привітаємо знову на свободі.

Увесь цей тиждень працювали на різних рівнях у європейських столицях для того, щоб здобути критичну масу підтримки для запуску спеціального трибуналу – трибуналу щодо російської агресії.

Лондон, Париж, Берлін, Варшава та інші столиці... Всюди зміцнюємо нашу позицію, акумулюємо підтримку партнерів. Упевнений, що трибунал буде, справедливість буде.

Доволі активно рухаємося й щодо іншого пункту української формули миру – продовольчої безпеки. Кожен день використовуємо, щоб світ бачив і відчував, що глобальна стабільність можлива лише разом з Україною.

Сьогодні в порт Одеси зайшло вже третє судно в межах нашої ініціативи Grain from Ukraine – «Зерно з України». 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці будуть відправлені в Сомалі. Друге судно – завершує завантаження в порту Чорноморськ – прямуватиме до Ефіопії. На його борту – 30 тисяч тонн пшениці. Також в Ефіопію прямує й перше судно за цією програмою – «Зерно з України».

А загалом до кінця весни відправимо близько 60 суден з таким гуманітарним вантажем. Це буквально порятунок від голоду для мільйонів людей. І я вдячний усім нашим партнерам, які долучилися до української ініціативи.

Інша наша ініціатива – експортна зернова – дала змогу поставити на продовольчий ринок майже 13 мільйонів тонн української агропродукції. Вагомий внесок у світову безпеку. Робимо все, щоб наростити постачання.

Хочу сьогодні відзначити й усіх, хто повертає нормальне життя у звільнені райони, зокрема на Херсонщину і в місто Херсон. Це люди з різних областей – усі об’єдналися, усі відгукнулися на заклик допомогти... Це наші енергетики, будівельники, звʼязківці, ремонтні бригади, бізнес, місцеві керівники, сапери.

Лише за кілька днів цього тижня було вилучено понад 200 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.

На Херсонщині щотижня більше покриття звʼязку, більше постачання електрики й газу, більше транспортних можливостей. Щотижня більше доступу до нормальної медицини, до освітніх і соціальних послуг. Сьогодні ж у Херсоні запрацювала й трансляція українського телемарафону «Єдині новини».

Я дякую всім, хто попри постійні російські обстріли та різні намагання терористів перешкоджати нам робить усе, щоб українці могли жити – жити нормально.

І ще одне.

Цими днями ми відзначаємо 300 років від народження Григорія Сковороди – нашого філософа, який навчав щастя й пізнання себе, пошуку справді свого у цьому світі.

Відвідав сьогодні Переяслав Київської області. Місця, де жив і навчав Сковорода.

Було б смішно, якби не було гірко, що окупанти намагаються вкрасти в України й цього українця. Щось там розказують, ніби й Сковорода – їхній. Але ж ми знаємо, що їм його не спіймати. Як ніколи не спіймати, не зупинити, не зламати й не полонити Україну.

Цими днями ми зробили частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки. І дуже потужно підтримують.

І це ще не все. Будуть іще кроки. Україна більше ніколи не буде зупинятися на півшляху.

Слава всім, хто воює й працює заради нашої держави!

Я дякую всім, хто захищає й допомагає нашим людям!

Слава Україні!