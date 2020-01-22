Дякую за просування України у світі – Президент відвідав Український дім у Давосі

Президент України Володимир Зеленський відвідав Український дім у Давосі.

Цього року цей багатоформатний простір став найбільшим за всю свою історію.

«Це – гарна можливість для України продемонструвати своє обличчя. Ми хочемо змінити Україну, але ми можемо це зробити тільки з вашою великою допомогою та підтримкою», – зазначив Президент, звертаючись до представників бізнесу, які зібралися в Українському домі.

Глава держави переглянув відеоролик, автори якого закликали інвестувати в українську економіку.

«Чудовий ролик. Дякую за просування нашої країни у світі», – сказав Володимир Зеленський.

Мультиформатний хаб Ukraine House Davos функціонує вже втретє у рамках Всесвітнього економічного форуму й демонструє світовим лідерам бізнесу Україну та її економіку, що швидко зростає.