Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

22 січня 2020 року - 08:05

Переглянути всі відео
ностанні новини

Дякую за просування України у світі – Президент відвідав Український дім у Давосі

22 січня 2020 року - 21:21

Володимир Зеленський провів зустріч з президентом компанії SOCAR

22 січня 2020 року - 20:34

Глава держави зустрівся з президентом ЄБРР

22 січня 2020 року - 19:37

Президент: Якщо всі сторони захочуть припинити війну на Донбасі, вона припиниться завтра

22 січня 2020 року - 19:27

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.
Участь Президента у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.

22 січня 2020 року - 18:20

Перейти до всіх галерей

Дякую за просування України у світі – Президент відвідав Український дім у Давосі

22 січня 2020 року - 21:21

Дякую за просування України у світі – Президент відвідав Український дім у Давосі

Президент України Володимир Зеленський відвідав Український дім у Давосі.

Цього року цей багатоформатний простір став найбільшим за всю свою історію.

«Це – гарна можливість для України продемонструвати своє обличчя. Ми хочемо змінити Україну, але ми можемо це зробити тільки з вашою великою допомогою та підтримкою», – зазначив Президент, звертаючись до представників бізнесу, які зібралися в Українському домі.

Глава держави переглянув відеоролик, автори якого закликали інвестувати в українську економіку.

«Чудовий ролик. Дякую за просування нашої країни у світі», – сказав Володимир Зеленський.

Мультиформатний хаб Ukraine House Davos функціонує вже втретє у рамках Всесвітнього економічного форуму й демонструє світовим лідерам бізнесу Україну та її економіку, що швидко зростає.

ф

Участь Президента у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.

22 січня 2020 року - 18:20
Версія для друку