Джорджтаунський університет створює посаду професора з українських студій – Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до учасників заходу в Джорджтаунському університеті з нагоди започаткування в Школі дипломатичної служби імені Волша постійної посади професора з українських студій.

«Джорджтаунський університет – давній і надійний друг України. Коли у вересні 2023 року відкривала тут українську книжкову поличку, дякувала викладачам і студентам за бажання знати й підтримувати правду, за бажання бути чесними й справедливими в часи, коли справедливість і правда зазнають випробувань. Тепер дякую за долучення до українських студій», – зазначила дружина Президента.

Перша леді окремо висловила вдячність родині Клінтонів, директору Джорджтаунського інституту миру, жінок та безпеки Послу Мелані Вервір, деканові Школи дипломатичної служби Джоелу Геллману та Посольству України у США за підтримку української освітньої дипломатії.

«Впевнена, що українські студії – не тільки про Україну. Це про справедливий, безпечний світ. Коли ми знаємо правду, коли ми володіємо інформацією, ми примножуємо баланс правди у світі, ми не даємо собою маніпулювати, ми стаємо сильнішими та робимо сильнішою свою країну. Наші країни зараз дуже тісно пов’язані у встановленні миру, і дуже важливо для майбутнього всього світу, щоб він був справедливим та чесним», – наголосила Олена Зеленська.

Ініціатива Глобальної коаліції українських студій, заснована у 2024 році під патронатом дружини Президента, об’єднує університети й наукові установи різних країн для вивчення України, її історії, культури, економіки та міжнародних відносин.

Мета проєкту – розвиток співпраці з університетами в різних куточках світу та започаткування в них українських студій, створення нових освітніх програм, дослідницьких проєктів та академічних обмінів для кращого розуміння України у світі – без фейків і російських наративів.