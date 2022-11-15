Енергетики та працівники ДСНС роблять усе, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання після російських ракетних ударів – Кирило Тимошенко

Через російські ракетні удари по енергетичних об’єктах України понад 7 млн абонентів залишилися без енергопостачання. У Києві внаслідок влучання ракети в житловий будинок загинула людина. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Сьогодні ворог випустив по території України понад 90 ракет. Більш як 70 було збито силами ППО, і за це дякуємо нашим Збройним Силам. Але все ж таки були влучання. 15 енергетичних об’єктів у різних областях постраждало», – розповів Кирило Тимошенко.

За його словами, унаслідок масованої повітряної атаки наразі відбуваються відключення електроенергії у м. Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській областях.

«Загалом зараз відключено понад 7 мільйонів абонентів, це близько 20 мільйонів людей. Але наші енергетики разом із ДСНС роблять усе для того, щоб якнайшвидше під’єднати енергопостачання там, де ми можемо це зробити», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

Він розповів, що після отримання оновленої інформації про характер і ступінь ушкодження енергооб’єктів можна буде спрогнозувати орієнтовні строки відновлення електропостачання в тому чи іншому регіоні.

«Також у місті Києві унаслідок влучання в житловий будинок є загибла людина. У Криворізькому районі на чотирьох шахтах застрягли понад 500 шахтарів. Зараз наші ДСНСники підіймають їх. Думаю, що протягом декількох годин вони всі будуть підняті на поверхню», – заявив Кирило Тимошенко.