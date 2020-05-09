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Епідемія коронавірусу продемонструвала необхідність перегляду певних положень медреформи в Україні – Володимир Зеленський

20 травня 2020 року - 13:25

Епідемія коронавірусу продемонструвала необхідність перегляду певних положень медреформи в Україні – Володимир Зеленський

Епідемія COVІD-19 в Україні продемонструвала, що медична реформа не була достатньо успішною, а тому в неї необхідно внести зміни, заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.

«COVІD-19 показав, що не вийшло реформи. Там є нормальні речі, які були зроблені. Але дуже багато всього, на що не звертали уваги. І ми опинилися просто медично «голі» перед таким викликом. Ось чому я кажу, що треба переглядати реформу», – зазначив Глава держави.

Президент уточнив, що багато медиків задоволені першим етапом медреформи, який стосується первинної ланки. Натомість після впровадження другого етапу реформи рівень зарплат, наприклад, водіїв швидкої становить близько 4-5 тис. гривень.

«Це ж неправильна реформа? Мені здається, неправильна. Якщо всі психіатричні лікарні й тубдиспансери виходять зі страйками, що їх закривають, це ж неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона не для людей. Вона точно не для лікарів. Вона ні для кого. Тому й треба її переглядати», – наголосив він.

За словами Володимира Зеленського, перед закриттям медзакладу необхідно відкрити новий, де будуть забезпечені гідні умови для пацієнтів, а медики отримуватимуть гідну зарплату.

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Прес-конференція Президента України

20 травня 2020 року - 11:28
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