Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.

«Ми дуже вдячні вашій команді, країні, вашим людям за значну підтримку з початку повномасштабної війни», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував Естонії за лідерство щодо виділення 0,25 % ВВП країни на військові потреби України, що закріплено у двосторонній безпековій угоді. Він також наголосив на необхідності ефективної взаємодії для реалізації всіх положень документа.

Серед головних питань, які обговорили під час зустрічі, – нагальні оборонні потреби країни та необхідна допомога для комплектування нових бригад.

Ханно Певкур оголосив про новий військовий пакет на потреби Сил оборони перед початком зими. До нього, зокрема, увійде уніформа для українських воїнів.

Окрема увага під час зустрічі – можливостям естонської сторони фінансувати виробництво далекобійних дронів в Україні, а також важливості голосу Естонії та всіх країн Балтії на підтримку вступу України до ЄС і НАТО.

Володимир Зеленський і Ханно Певкур також обговорили реалізацію Плану перемоги, який Естонія беззастережно підтримує.