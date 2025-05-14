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Фінансова підтримка України та координація кроків із партнерами: Володимир Зеленський провів розмову з Йонасом Гаром Стере

20 травня 2025 року - 18:37

Фінансова підтримка України та координація кроків із партнерами: Володимир Зеленський провів розмову з Йонасом Гаром Стере

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, щоб обговорити питання двосторонньої співпраці та поінформувати про контакти з партнерами.

Глава держави розповів про зустріч із Кронпринцом Норвегії Гоконом та міністром енергетики Тер'є Осландом. Президент зазначив, що Україна отримала важливий сигнал від норвезького уряду про підтримку.

Володимир Зеленський також подякував за фінансову допомогу з боку Норвегії. Цього року Україна отримає майже 8 млрд дол. Президент звернувся з проханням збільшити частку цієї суми на виробництво дронів в Україні. Йонас Гар Стере підтримав цю пропозицію.

Окрема увага – координації кроків із партнерами. Глава держави поінформував про деталі вчорашньої телефонної розмови з Президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Прем’єр-міністр запевнив у тому, що Норвегія зі свого боку докладатиме всіх можливих зусиль для закінчення війни та досягнення справедливого й тривалого миру.

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