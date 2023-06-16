Фундація Олени Зеленської реалізувала проект із забезпечення ноутбуками вчителів для дистанційної освіти

Перша леді Олена Зеленська провела онлайн-зустріч із Ганною Новіковою з криворізької гімназії. Вона одна із понад 38 тисяч українських вчителів, яка отримала ноутбук від Фундації.

Пані Ганна викладає інформатику у 5 класі криворізької гімназії та веде міжгалузевий курс STEM (наука, технології, інженерія та математика). Цей курс потребує значної практики. Дистанційно це робити складно, але вчителька добирає такі відео, які можна переглядати на будь-якому пристрої, адже навчання в гімназії відбувається онлайн.

Фундація Олени Зеленської з 2022 року працює в напрямі освіти задля покращення умов дистанційного навчання. У фокусі діяльності, зокрема, допомога вчителям та учням, які вимушено перейшли на онлайн-формат занять через повномасштабну війну.

На сьогодні школи в України працюють переважно у змішаному або дистанційному форматі.

Разом із HP та Microsoft, партнерами проекту Digital Equity for Ukraine Глобальної бізнес-коаліції для освіти (GBC-Education), у співпраці з Ukraine House Foundation, Посольством України у Сполучених Штатах Америки та Міністерством освіти та науки України, у 2022-2023 роках Фундація передала ноутбуки із програмним забезпеченням для 38 856 українських вчителів із 12 областей.

Завдяки підтримці Посольства України в Південній Кореї також вдалося забезпечити 500 школярів ноутбуками.

Крім того, очікується надходження 2 500 ноутбуків у межах співпраці з урядом ОАЕ.

Олена Зеленська провела зум-зустріч із Ганною Новіковою, вчителькою однієї з криворізьких шкіл, яка отримала ноутбук у межах програми Фундації.

«Під постійними російськими обстрілами міста вчителька дає своїм учням найкращі, найякісніші знання, які точно знадобляться після перемоги. Але вони рятують уже зараз – бо діти вчаться думати, приймати рішення і просто цікаво проводять час попри війну. Рада, що вона зможе тепер проводити свої захоплюючі уроки за допомогою якісної техніки. І вони трансформуються у мрії та плани багатьох-багатьох дітей», – відзначила Олена Зеленська.

Наразі потреба вчителів України становить 81 309 ноутбуків. У першу чергу техніка потрібна вчителям на Сході та Півдні (Харківська, Донецька, Луганська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, частина Дніпропетровської та Запорізької областей).

Потреба у девайсах для учнів становить 526 839 одиниць. Загалом ситуація із забезпечення дітей гаджетами – критична. У більшості областей потреба задоволена на 0-15%.

Міністерство освіти і науки України підкреслює важливість залучення партнерів, міжнародних та донорських організацій у забезпеченні вчителів необхідними девайсами.

Заступник міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Євген Кудрявець зазначає: «Для вчителів це не просто гаджет – це про можливість навчати та про доступ до освіти для їхніх учнів. Наша команда продовжить працювати над відновленням освітнього процесу. Доступ до освіти – це базове право дітей, за яке ми зараз боремось із обставинами та викликами війни».