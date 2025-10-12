Фундація Олени Зеленської та Об’єднані Арабські Емірати підписали нову угоду про комплексну підтримку проєктів в Україні

Фундація Олени Зеленської та UAE Aid Agency (Об’єднані Арабські Емірати) підписали нову угоду про співпрацю, яка передбачає фінансування в розмірі 5 млн дол. на реалізацію соціальних і гуманітарних проєктів в Україні.

Під час офіційного візиту державної міністерки з питань міжнародного співробітництва ОАЕ Рім Аль Хашимі в Україну перша леді Олена Зеленська разом із командою Фундації відвідала велику прийомну родину на Київщині, для якої рік тому звели будинок за підтримки ОАЕ в межах проєкту «Адреса дитинства». Сім’я, яка виховує десятьох дітей, познайомилася з Рім Аль Хашимі, поділилася своєю історією і тим, як новий дім змінив їхнє життя.

«Разом із нашими партнерами з ОАЕ ми будуємо дієву співпрацю, яка вже дає конкретні результати й реально змінює життя дітей і родин в Україні. Ми вдячні Об’єднаним Арабським Еміратам за довіру, послідовну підтримку та щире прагнення допомагати тим, хто цього найбільше потребує», – зазначила Олена Зеленська.

Після зустрічі з родиною відбулося офіційне укладення угоди між Фундацією Олени Зеленської та UAE Aid Agency. Документ підписали директорка Фундації Ніна Горбачова та заступник голови UAE Aid Agency Його Високоповажність Султан Мохаммед Аль Шамсі.

Нова угода продовжує трирічне стратегічне партнерство між Фундацією та ОАЕ й охоплює три ключові напрями діяльності Фундації: розвиток сімейних форм виховання, надання психосоціальної підтримки підліткам і молоді та створення безпечних умов для навчання – облаштування укриттів у школах і дитячих садочках.

«Нове фінансування дасть нам змогу розширити роботу над важливими проєктами для родин і дітей, а також реалізувати нові ініціативи для підтримки та розвитку молоді», – розповіла Ніна Горбачова.

Завдяки спільній роботі з ОАЕ вдалося втілити важливі ініціативи:

Гуманітарна підтримка – спорудили десять будинків для великих прийомних родин із Харківської, Донецької, Херсонської та інших прифронтових областей у межах проєкту «Адреса дитинства», іще десять осель у процесі будівництва й будуть завершені наступного року.

Доступ дітей до навчання та розвитку – 12,5 тис. учнів із прифронтових регіонів одержали ноутбуки для навчання, а близько 20 тис. дітей вразливих категорій забезпечені шкільними наборами.

Охорона здоров’я – 50 карет швидкої допомоги передали медикам у прифронтові регіони, а три лікарні на Харківщині одержали сучасне обладнання, яке щодня допомагає рятувати життя.