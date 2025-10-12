Підтримка євроінтеграції України та посилення санкційного тиску на Росію: в Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією Ірландії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів зустріч із делегацією Ірландії, яку очолив директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ і торгівлі Джерард Кіон.

Ігор Брусило подякував Ірландії за послідовну підтримку України, зокрема за нещодавнє рішення виділити понад 35 млн євро гуманітарної допомоги. Кошти будуть спрямовані на будівництво шкільних укриттів та реабілітаційного центру, а також на реформу шкільного харчування.

Заступник керівника Офісу Президента детально поінформував про наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі нашої країни й наголосив, що важливо збільшувати спроможності України протидіяти цим атакам і якнайшвидше відновлювати критичну інфраструктуру. Представники Ірландії запевнили в готовності посилити енергетичну стійкість нашої країни.

Окремо йшлося про підтримку України з боку Ірландії на шляху до членства у Євросоюзі. Ігор Брусило наголосив, що важливо відкрити перший переговорний кластер одночасно для України та Молдови.

«Головування Ірландії в Раді Євросоюзу у другій половині 2026 року відкриває нові можливості для прискорення переговорного процесу. Сподіваємося на тісну співпрацю в цей період для європейського майбутнього України», – зазначив він.

Крім того, сторони говорили про посилення санкційного тиску на РФ та використання заморожених російських активів для відновлення України.

Під час зустрічі також обговорили реалізацію Угоди про підтримку України та співробітництво між двома країнами й узгодили графік контактів на найвищому рівні.