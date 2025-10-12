Зараз, коли війна на Близькому Сході завершується, важливо не втратити імпульс поширення миру – Президент України за підсумками розмови з Президентом Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Лідери скоординували позиції та обговорили завершення війни на Близькому Сході й зусилля, необхідні для припинення війни у Європі.

Президент України зазначив, що важливо не втратити імпульс поширення миру, ураховуючи, що війна на Близькому Сході завершується. Війна у Європі також може бути припинена, і для цього максимально важливе лідерство США та інших партнерів.

За словами Глави держави, важливо, що Президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу вдалося реалізувати необхідні речі для звільнення заручників і завершення війни в Газі. Володимир Зеленський і Александр Стубб мають спільне бачення: правильні кроки Америки можуть спрацювати для припинення війни Росії проти України.

Також обговорили нещодавні російські удари по українській енергетиці та потребу в посиленні ППО. Глава держави подякував Александру Стуббу за готовність допомагати.

Президент України наголосив, що Росія має бути позбавлена можливостей продовжувати війну й терор, що може стати найнадійнішою основою для миру в регіоні.